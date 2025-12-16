中信銀行捐贈「檢銀打詐平臺」助高檢署 AI輔助調閱時效快5倍

中信銀行宣布捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」系統，捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝（右）與中信銀行董事長陳佳文（左）代表出席。圖／中信銀行提供

為強化公私協力打擊詐欺犯罪，中國信託商業銀行繼今年 6 月與臺灣高等檢察署簽署合作備忘錄後，今（16日）進一步宣布捐贈由該行開發建置的「檢銀打詐平臺」予高檢署。該平臺運用機器人流程自動化（RPA）與人工智慧（AI）技術，將檢方調閱金融資料的時程從 10 天大幅縮短至 2 天，效率提升 5 倍以上，助司法單位即時掌握犯罪網絡，展現金融科技阻詐的具體成效。

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」捐贈儀式今日舉行，由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文代表出席，包括臺北地檢署檢察長王俊力、桃園地檢署檢察長戴文亮及中信銀行總經理楊銘祥等多位檢銀高層皆到場見證。張斗輝致詞時指出，中信銀行率先與檢方合作，針對實務需求開發系統，能有效解決車手及幕後集團查緝的痛點，對於企業善用數位科技履行社會責任給予高度肯定。

陳佳文表示，金融機構在打擊犯罪、保護民眾資產上責無旁貸。中信銀行長期投入資源與檢警單位合作，此次捐贈的「檢銀打詐平臺」正是為了解決檢察機關調閱金融資訊耗時費力的問題。過去檢方若需調閱詐欺案監視影像，從發函、人工篩選剪輯到燒錄光碟交付，平均需耗時 10 個工作天；透過新平臺的電子化傳輸與 AI 輔助辨識，調閱範圍涵蓋 ATM 影像、交易紀錄等 10 個項目，大幅提升偵辦效能。

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝（右五）與中信銀行董事長陳佳文（左六）代表出席，臺灣臺北地方檢察署檢察長王俊力（右四）、臺灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮（右三）、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠（右二）、桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊（右一）、中國信託育樂公司董事長陳國恩（左五）、台灣彩券公司副董事長金延華（左四）、中信銀行總經理楊銘祥（左三）、個金作業暨資訊處處長蕭重建資深副總經理（左二）、法令遵循處處長劉怡莎副總經理（左一）皆到場見證。圖／中信銀行提供

在阻詐成效方面，中信銀行統計今年 1 月至 6 月，臨櫃攔阻詐騙案件達 1,387 件，攔阻金額超過新臺幣 10 億元，較去年同期成長 109%；自 2022 年起累計攔阻金額已突破新臺幣 40 億元。此外，透過持續優化的風控機制，截至今年第三季，該行新增警示帳戶數較去年同期減少 13.8%，已連續三年呈現下降趨勢。

面對詐騙集團手法翻新，中信銀行也持續迭代 AI 偵測模型。近期即有案例顯示，一名社會新鮮人至分行提領現金時，AI 系統偵測到其帳戶有異常交易行為，結合跨行金流履歷分析後標註風險，分行行員隨即加強 KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）確認並通報警方，成功揪出詐騙車手。統計今年前 10 個月，因採行預先管制措施而攔截的詐騙款項達新臺幣 5,147 萬元，將循程序返還被害人。

中信銀行特別提醒，近期詐騙手法多偽冒銀行發送釣魚簡訊或電子郵件，以「交易異常」或「重新驗證身分」為由誘騙民眾點擊連結；或在網路交易中製造失敗假象，假冒客服騙取個資與款項。呼籲民眾切勿輕信不明連結，若遇可疑狀況應先撥打 165 反詐騙專線或聯繫銀行官方客服查證，確保留意自身財產安全。



