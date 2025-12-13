中信銀行高雄論壇聚焦3趨勢

中國信託商業銀行呼應亞洲資產管理中心政策，10日在高雄洲際酒店盛大舉辦「亞資領航 勢啟高雄」論壇，以「鏈結全球契機 佈局世代財富」為主軸，深度聚焦全球經濟新秩序、跨境資產配置與家族傳承治理三大趨勢，活動集結超過百位產官學界與高資產客戶參與，展現中國信託銀行攜手推動臺灣成為亞洲資產管理中心的決心。論壇特別邀請高雄市副市長林欽榮親臨支持，中信銀行總經理楊銘祥表示，亞洲資產管理中心是臺灣在資產管理、家族治理與財富永續傳承的里程碑，而高雄具備國際視野、創新能量與快速崛起潛力的新興重鎮，中信銀行深耕臺灣高資產客群，透過私人銀行團隊深化家族辦公室版圖，協助客戶凝聚家族共識，達成跨世代永續傳承，期盼藉由本次論壇提供更具競爭力及永續價值創新觀點。

論壇聚焦全球經濟、另類投資、多元配置與家族治理四大主題，中國信託證券投顧總經理陳豊丰以「洞悉2026全球經濟新秩序」為題，解析降息與人工智慧發展下的市場展望；霸菱私募信貸客戶投資組合資深總監張瑋真探討另類投資商機；投信投顧公會理事長尤昭文分析多元資產配置契機；安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔剖析家族辦公室與傳承工具的實務布局。中信銀行私人銀行處處長楊子宏資深副總經理共同深入研討2026年變局下的資產管理、家庭傳承與投資機會，現場互動熱切。