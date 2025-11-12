中信銀行「AI碳金融管理平臺PathMatch」登國際舞臺

中信金總經理高麗雪。資料照



中信銀應用A賦能永續金融創新，攜手新加坡合作企業Evercomm共同研發之「AI碳金融管理平臺－PathMatch」獲新加坡金融管理局選為2025年AI金融科技創新示範案例，於今（12）日新加坡金融科技節公開展出，金融科技創新實力獲得國際肯定，成為臺灣首家及唯一獲選業者。

中信金總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪、Evercomm創辦人Ted Chen、PCAF亞太區負責人魏天歌共同出席相關活動，同時在碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting and Financials, PCAF）見證下，由中國信託與Evercomm聯名發表「亞太區碳核算金融數位化最佳實踐」（PCAF APAC Digitization Best Practices）白皮書，說明「AI碳金融管理平臺－PathMatch」的應用模式及效益，實現永續金融科技跨界、跨境的轉型金融影響力。

高麗雪表示，中國信託從自身範疇三財務碳排的科學減碳目標管理痛點出發，導入PCAF方法學與結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）創新科技，2024年起攜手Evercomm打造「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，協助金融業精準運用數據強化策略執行，及時掌握投融資組合碳排風險及對減碳承諾的影響性，進一步提升減碳目標績效。

「AI碳金融管理平臺－PathMatch」已榮獲《Global Finance》亞太最佳金融創新獎、《IDC Financial Innovation Awards》亞洲最佳永續金融銀行、《ESG Business》臺灣最佳全球夥伴關係獎及《臺灣企業永續獎》創新成長領袖獎等國內外大獎，顯見各界對此創新技術的認可。

