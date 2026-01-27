中信銀行CFP®持證人數領先金融同業 「AI理專助理」高效協作 科技深化推動服務更有感

中國信託商業銀行（以下簡稱「中信銀行」）深耕理財專業人才培育，致力打造全臺最完整的理財顧問陣容。社團法人臺灣理財顧問認證協會今（23）日舉辦「CFP®、AFP授證典禮」，中國信託銀行於國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®, CFP®）持證人數，已累計531位，領先金融同業。為持續提升理財專員服務品質，中信銀行「AI理專助理」率先將人工智慧（Artificial Intelligence, AI）導入理財服務流程，融合理財專員經驗與AI高效協作，以「專業＋科技」提供投資、保險及信託等服務，讓客戶感受專業且更有溫度的數位金融服務。

中信銀行財富管理經營處分行管理部部長陳佩瓀副總經理與團隊特別出席今日的授證典禮。中信銀行除了累計531位CFP®傲視同業，亦擁有514位高齡金融規劃顧問師、294位家族信託規劃顧問師、650位RFA退休理財規劃顧問，顯示中信銀行持續展現專業深度與國際標準接軌的承諾。

值得一提的是，根據中信銀行內部訪談與回饋發現，面對市場資訊瞬息萬變、客戶需求日趨個人化，理財專員所需不僅是支援性系統，亦須搭配有效提升判斷效率、整合資訊以及強化服務品質的智慧化工具。為此，中信銀行運用生成式AI與大數據預測模型，設計「AI理專助理」，透過系統化深度梳理客戶理財模式，自動處理龐雜數據、預判風險並即時提供建議，以「全視角客戶Dashboard」將資產現況、風險屬性、家庭責任與人生階段等多維度資訊具體化，協助理財專員掌握客戶需求與財務痛點。當客戶需要資產配置建議時，則即時分析資產缺口，串接市場資訊、產品條件、優惠內容及投資趨勢，生成個人化建議，以理財專員與AI協助模式幫助理財專員更快、更精準規劃財務方案。

另一方面，隨著農曆新年將至，中信銀行則以「金彩豐盛」為題，推出由藝術家翁明哲以流動且溫暖的筆觸，賦予新年嶄新自信與祝福的年度年曆，而農曆新春開工首日（2月23日），中信銀行將準備88,888份象徵吉祥開運的「發財金」、「發財水」、「發財米」及防詐宣導小禮，餽贈來行的財富管理客戶，數量有限、送完為止，詳情請洽中信銀行各分行。

