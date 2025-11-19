中信銀香港分行發行2筆美元結構債！總發行金額達85萬美元

中國信託金融控股公司（2891）子公司中國信託商業銀行香港分行，發行兩筆美元計價股權連結固定收益型結構型債券，總發行金額達85萬美元。中信金總經理高麗雪於19日下午5時45分發布此項重大訊息。

中國信託金融控股公司（2891）子公司中國信託商業銀行香港分行，發行兩筆美元計價股權連結固定收益型結構型債券，總發行金額達85萬美元。（資料圖／中天新聞）

根據公告內容，第一筆為12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券，發行總額為美元55萬元，固定年利率為17.39%。第二筆則為4個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券，發行總額為美元30萬元，固定年利率為10.66%。兩筆債券每張面額均為美元1萬元，於發行日按債券面額十足發行。

廣告 廣告

中信銀表示，此次發行並未採取總括申報方式，兩筆債券均為無保證機構、無擔保及不保本性質。債券發行期間分別為12個月及4個月，惟債券條件另有約定者依其約定。中信銀香港分行有權於約定事件發生時提前贖回本債券，但債券本身無賣回條件。

中國信託金融控股公司（2891）子公司中國信託商業銀行香港分行，發行兩筆美元計價股權連結固定收益型結構型債券，總發行金額達85萬美元。（圖／翻攝自公開資訊觀測網站）

募得價款將用於支應中信銀香港分行業務需求並充實流動性。此次發行無承銷或代銷機構、無公司債受託人及無發行保證人，代理還本付息機構為香港上海匯豐銀行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）。第一筆債券ISIN碼為XS3231904882，第二筆債券ISIN碼為XS3233311383。

延伸閱讀

外匯市場最新！新台幣貶3.7分 收31.254元

台股重挫是否擴大國安基金？莊翠雲：目前足以支應

台積電前高層羅唯仁跳槽英特爾 陸行之質疑另有「反轉劇情」