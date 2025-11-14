中信銀香港分行發行7筆債券逾540萬美元！利率最高達22.54%

中國信託金融控股股份有限公司14日由總經理高麗雪公告，旗下子公司中國信託商業銀行股份有限公司香港分行發行美元計價股權連結固定收益型結構型債券共7筆。該公告符合第11款規定，事實發生日為114年11月14日。

中國信託金融控股股份有限公司14日由總經理高麗雪公告，旗下子公司中國信託商業銀行股份有限公司香港分行發行美元計價股權連結固定收益型結構型債券共7筆。（資料圖／中天新聞）

根據公告內容，此次發行的7筆債券均為提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券，無保證機構、無擔保且不保本。其中第1、3、5、7筆為7個月期，第2筆為9個月期，第4、6筆為12個月期，惟債券條件另有約定者依其約定。

在發行總額方面，第1筆及第7筆各為美元300,000元，第2筆為美元450,000元，第3筆為美元500,000元，第4筆金額最高達美元3,190,000元，第5筆為美元520,000元，第6筆為美元400,000元。每張債券面額均為美元10,000元，發行價格於發行日按債券面額十足發行。

在利率設定上，第1筆固定年利率為12.29%，第2筆為12.55%，第3筆利率最高達22.54%，第4筆為19.90%，第5筆為16.72%，第6筆為15.19%，第7筆為13.17%。此次發行無擔保品，募得價款用途為支應中信銀香港分行業務需求並充實流動性。

公告指出，此次發行無承銷方式、無公司債受託人、無承銷或代銷機構、無發行保證人及無簽證機構。代理還本付息機構為The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。債券不可轉換股份，無賣回條件，但中信銀香港分行有權於約定事件發生時提前贖回本債券。

中信金在公告中列出7筆債券的國際證券識別碼，分別為第1筆XS3229708972、第2筆XS3231015580、第3筆XS3231100267、第4筆XS3231100424、第5筆XS3231104681、第6筆XS3231104764、第7筆XS3231105068。

