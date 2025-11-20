中信銀香港分行發行7筆美元結構債！總額740萬美元

中信金控（2891）今（20）日下午4點31分發布重訊，公告旗下子公司中國信託商業銀行香港分行，發行7筆美元計價股權連結固定收益型結構型債券，總發行金額達740萬美元。

中國信託商業銀行。（示意圖/翻攝自Google maps）

根據中信金發布的重大訊息內容，此次發行的7筆債券均為提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券，且為無保證機構、無擔保、不保本商品。發行期間依不同債券而異，其中第1筆為12個月期，第2至5筆為4個月期，第6、7筆為7個月期。

在發行規模方面，第7筆債券發行金額最大，達519萬美元；第5筆次之，為60萬美元；第2筆為40萬美元；第1筆為31萬美元；第3、4、6筆為30萬美元；。每張債券面額為1萬美元，於發行日按債券面額十足發行。

利率部分，第1筆12個月期債券提供最高固定年利率25.65%；第6筆7個月期債券年利率為21.65%；第4筆4個月期債券年利率為16.51%；第2筆4個月期債券年利率為16.07%；第3筆4個月期債券年利率為14.32%；第7筆7個月期債券年利率為12.94%；第5筆4個月期債券年利率為12.18%。

中信銀表示，募得價款將用於支應香港分行業務需求並充實流動性。此次發行採直接發行方式，無承銷或代銷機構，亦無發行保證人及公司債受託人。代理還本付息機構為香港上海匯豐銀行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）。中信銀香港分行保留提前贖回權利，有權於約定事件發生時提前贖回本債券。

