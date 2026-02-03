中信銀151台ATM可提領新鈔 抽1萬點OPENPOINT、三星3C商品

農曆新年將至，中信銀行為滿足民眾提領新鈔需求，今（2026）年2月11日至13日，全臺151家7-ELEVEN門市內設置的中信銀ATM提供限量新鈔提款服務，並推出「中信ATM 好運馬上來」新春加碼活動。

今年2月14日至22日，民眾於中信銀行ATM完成指定跨行交易1筆，即可參加「交易即時抽」，有機會抽中1萬點OPENPOINT及三星指定旗艦手機、平板、耳機、手錶等多項好禮。

今年適逢中國信託成立60週年，為回饋客戶長期支持，除了春節9天的抽獎活動外，中信銀行也祭出「歡慶60週年加碼活動」，今年6月30日前每月7日、11日、22日使用中信銀行ATM完成指定交易，當天即抽出6名1萬點OPENPOINT幸運得主。

廣告 廣告

今年3月14日中國信託60歲生日當天，更將加碼抽出14名1萬點OPENPOINT得主，與中國信託一同慶生。

同時，與中信銀行聯名的日本高人氣角色「反應過激的貓」，也將於即日起現身全臺中信銀分行及7-ELEVEN門市中信銀行ATM的畫面中，陪伴大家過年領錢抽大獎。

更多品觀點報導

黑鑽夢幻福利成真 好市多消費抽中經典賽門票 一人中獎兩人同飛東京

中租租車、URiDE新春優惠 最高現省1888元

