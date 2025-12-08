中信銀2026投資展望 建議採「成長核心、多元配置」心法

中信銀行今（8）日發布2026年投資展望指出，全球經濟有望在政策支持下需求復甦、製造業景氣再擴張與人工智慧投資熱潮等三大動能驅使下，將持續溫和成長格局，股債行情可望延續。

中信銀行建議採「成長核心、多元配置」投資心法，成長以AI應用與受惠國家戰略標的為主要股市配置，分散股票投資題材，債市看好高品質債券或中短天期債券，匯市則留意高息成熟或新興貨幣，多方布局以掌握成長契機、維持投資組合穩健性。

中信銀認為，2026年市場將由政策帶動全球需求修復、製造業再擴張與AI投資延續等三大主軸推動，雖然年初仍有可能因降息效果尚未完全反映，就業市場持續溫和放緩、製造業重返擴張仍需時間，以及川普政府亦可能因關稅判決祭出反制措施，使政策與貿易不確定性再度升高。

但中信銀認為，隨時間推移，寬鬆政策效應逐步發酵，通膨趨穩為各國財政擴張創造有利條件。因此，主要經濟體雙寬鬆政策效應逐步浮現，民間信貸需求有望回溫，在低庫存環境下，製造業景氣再擴張的契機形成。同時，AI算力軍備競賽、企業資本支出維持高速成長，電力與儲能產能仍緊張，AI應用持續擴散也有望帶動製造業擴張節奏加快。

中信銀預估，2026年在全球經濟將維持溫和成長格局股債行情可望延續，值得注意的是，美國總統川普「美國再造」戰略正強化能源礦業、AI半導體等關鍵資源與技術的掌握，並透過系統性布局鞏固貨幣、軍事與資本市場的戰略優勢，於國家戰略配合雙政策支持、製造週期改善與AI技術領先的共同助力下，中信銀建議，2026年股市以美國為核心，而歐洲、日本在受惠財政擴張政策與低關稅環境的支持，亦可作為美國和中國大陸外相對安全的第三市場與製造樞紐，同樣具備成長潛力，新興市場則聚焦AI產業競爭力突出的臺灣、韓國及承接中國大陸製造能力的印度、東協，和擁有關鍵資源的巴西、澳洲等。

債市方面，高殖利率優勢仍在，加上預期2026年聯準會降息3碼，美國投資級債需求有望維持，配合製造業景氣擴張，也看好新興非投資級債與新興主權債等風險調整後報酬較高的債種。

匯市則隨寬鬆政策提振成長，美元動能將隨利率溫和放緩而走弱，可留意高息成熟貨幣及可能受政策扭轉帶動的新興貨幣。

整體而言，中信銀認為，2026年投資前景在政策支持與AI投資主軸延續下仍保持良好，除順應擴張浪潮捕捉製造業再復甦與全球需求修復的趨勢之虞外，針對AI泡沫、國際政治不穩定及政府債務可持續性疑慮擴大等市場三大擔憂，可透過適度分散投資題材、運用新避險產品應對。

中信銀建議，股市可選擇包含AI應用與受惠國家戰略標的，以分散股票投資題材，債市則配置高品質債券或中短天期債券建立穩定收益基礎；此外，可增加貴金屬、私募基金等其他類避險資產，掌握成長契機且維持投資組合穩健性，抵禦風險以維護資產淨值韌性。

