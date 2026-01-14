中信銀BCG調查》台灣人財富2029年將達279兆，億元戶囊括逾2成

中國信託商業銀行與波士頓顧問公司（BCG）今（14）日發表「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」，預估我國18歲以上民眾持有的境內外金融資產和不動產淨值（包含自住和投資不動產）將以平均每年6%的複合成長率，自2025年217兆元增至2029年279兆元，個人財富億元以上者的金額合計占比將從2025年18.4%增至2029年21.1%，顯示愈有錢者累積財富速度愈快及財富集中度提高。

調查顯示，台灣個人淨資產達1億元的高資產客群，其財富總額將從2025年40兆元增至2029年59兆元，平均每年複合成長率10%；其中，個人淨資產達10億元的超高資產客群，財富總額將從2025年20兆元增至2029年30兆元，平均每年複合成長率11%，超高資產客群的財富累積速度較高資產客群略快。

億元戶人均身價 3.25 億、 10 億大戶人均身價 25 億

以人數來看，個人淨資產1億元以上的高資產客群，2025年有12.3萬人，2029年有15.5萬人，年均複合成長率6%。因個人淨資產屬億元戶者，2025年財富總額40兆元、有12.3萬名，顯示我國的億元戶2025年平均每人淨資產3.25億元，2029年時估將增至3.81億元。

個人淨資產10億元以上的超高資產客群，2025年有8000人，2029年有1.1萬人，年均複合成長率7%。因個人淨資產屬10億以上者，2025年財富總額20兆元、有8000人，顯示我國10億以上大戶，2025年平均每人淨資產25億元，2029年時估將增至27.27億元。

事業＋投資，億元戶未來 4 年財富年增 10%

媒體問，我國淨資產億元計者，其財富增長速度，預估2025至2029的年均複合率為10%，這是很強的力道，為何在股市高檔之際仍估未來4年可有此榮景？波士頓顧問公司董事總經理暨合夥人翁詩涵表示，「在整個市場相對穩定而且風險可控的狀況之下，我們認為有機會繼續成長。」另外，資產愈高者可運用的投資工具愈多、接觸的投資機會也多，財富增長速度一定會比較快，而且，無論台股、日股或美股，「我們其實是看好接下來是穩定的增長」。

BCG董事總經理暨合夥人翁詩涵14日出席記者會，說明「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」要點。（陳品佑攝）

中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏補充解釋，雖然調查標的為境內外金融資產與不動產，但不要忘記，這些客戶很多都是成功的企業家，有時候他在企業上的獲利也會透過比如股利分配回到家族或個人手上來。只要他的事業持續增長，對於個人財富持續成長也是一個支撐的力量，不單純粹是從投資的資產而來。

中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏14日出席記者會，簡報「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」特色。（陳品佑攝）

跨境配置成常態，最愛星、日

調查也顯示，高資產億元戶當中，逾5成為企業主，逾7成超過45歲，近8成財富來自企業經營與投資收益。另外，跨境配置已成我國億元戶的常態，74%高資產戶持有境外資產，14%計畫將資產配置到海外，合計高達88%。

資產配置方面，台灣的高資產戶在亞太地區以新加坡、日本為核心，美國持續展現增持動能，港澳則是減持趨勢趨緩並轉為觀望，中國大陸則普遍採取保守態度。

