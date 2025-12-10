中信韓籍女神無預警消失！突現身坦言「父罹癌」含淚振作：要更努力賺錢

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊女神金渡兒，加入中信兄弟後擄獲大批支持者（圖／翻攝自IG @doa_1224）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員金渡兒來台發展後，憑著親切性格與甜美外型累積大批支持者，經常透過社群平台分享訓練、工作與生活點滴。不過，近來她在社群上的曝光明顯減少，引發不少粉絲關心。對此，金渡兒今（10）日突然透過Threads親自發聲，首度說明這段時間「消失」真正原因。

金渡兒貼文中透露，自己於11月初得知父親罹患癌症，當下心情相當震驚與難過，一度難以消化這個消息。她坦言，雖然內心承受極大壓力，但因為還有等待她的球迷，以及必須守護的家人，她選擇將情緒藏起來，持續在原定工作行程與直播中展現開朗的一面，不希望讓外界察覺自己的脆弱。

金渡兒特地貼出父親與媽媽一同來台替她加油應援的照片（圖／翻攝自Threads @doa_1224）

金渡兒提到，所幸父親近日已順利完成癌症手術，術後恢復狀況穩定，目前正在休養中。她文中語帶感性地表示，父親多年來為家庭付出良多，接下來換她扛起照顧責任，「我要更努力賺錢」，希望能成為家人的依靠。此外，金渡兒也預告自己即將返台，並表示很久沒有在台灣活動，期待能盡快與支持她的粉絲見面。



貼文中特別附上她父母來台灣在球場應援時開心的照片，祈願父親早日康復，未來一家人再度來台留下美好回憶。貼文曝光後，立刻湧入大量關心與打氣留言，不少網友紛紛回應「爸爸一定會好起來」、「渡兒加油 祝爸爸早日康復！！」、「等妳回來」、「辛苦了，記得也要照顧自己」、「加油！渡娥爸爸保重啊」

