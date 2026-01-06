中信鼎鑽卡尊寵豪額人 安泰分期卡嘉惠小資族

銀行透過信用卡拉攏不同的消費族群，不論是菁英人士還是小資族都有專屬福利。中國信託針對高端消費群發行「中國信託財管鼎鑽卡」，開放往來總額滿300萬元的財管會員申辦，祭出國內外消費1%、3%現金回饋，以及頂級酒店房型升等、百貨免費停車、米其林餐廳優先訂位……等服務。安泰銀行則為小資族打造分期白金卡福利，綁定Google Pay付款給0.3%現金回饋無上限。

為持續吸引金字塔頂端的消費族群加入財富管理行列，中國信託今(6)日推出以財富管理會員為主要服務對象的「財管鼎鑽卡」，鎖定與銀行往來規模超過300萬元的「首富家」等級以上財管會員。主打「免切換」與「回饋無上限」，鼎富家以上會員於國內外消費回饋1%、3%，首富家會員國內外交易則贈0.8%、1.2%刷卡金。

同時，中國信託規畫多種滿足高端消費者的方案，像是享有全球超過4,200家頂級飯店的房型升等、提前入住、延後退房與消費抵用金等禮遇，國內百貨免費停車、米其林餐廳優先訂位、星級飯店餐飲折扣等好康，以及高端健診與VIP特約門診諮詢預約。

「財管鼎鑽卡」還提供雙幣結付與專屬交通權益，事先約定美元或日圓帳戶，海外交易時可直接以約定外幣付款，不受匯率波動影響。資產與消費達門檻即能獲得最高6次交通禮遇，可兌換機場接送、高鐵車票或機場貴賓室，甚至預留熱門演唱會、球賽、藝文展演等席次。

安泰銀行VISA分期白金卡不限消費項目享12期分期0利率，深獲小資族青睞。新年度再增Google Pay綁卡服務，完成卡片綁定後，每筆感應交易均拿0.3%現金回饋無上限，並享分期0利率0手續費的優惠，滿足春節期間的大筆支出需求。

中國信託財管鼎鑽卡權益內容，如下表：

