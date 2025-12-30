中傑公益慈善基金會捐宜縣府千條預防迷失手鍊

中傑公益慈善基金會與頂好冷凍食品有限公司共同捐贈一千條預防迷失手鍊，縣衛生局長徐迺維代表受贈。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

家中失智爸爸走失，林小姐揪心到處尋找，幸好爸爸配戴迷失手鍊，透過迷失手鍊中的資訊，將爸爸帶回熟悉的家。財團法人中傑公益慈善基金會與頂好冷凍食品有限公司知悉宜蘭的民眾有此需求，基於關懷社會的理念，宜蘭縣政府於今（三十）日在陽明交大醫院新民院區日照中心舉辦捐贈活動，中傑公益慈善基金會董事長劉何玉鈴與頂好冷凍食品有限公司董事長郭吉春共同捐贈一千條預防迷失手鍊，縣衛生局長徐迺維代表受贈，提供宜蘭縣內符合條件之民眾申請使用，讓宜蘭縣符合條件的民眾及其家屬，能安心生活。

宜蘭縣於一一四年度高齡人口已超過百分二十，成為超高齡社會。面對人口結構的快速變化及失智症患者逐年增加，對於有走失風險之失智長者、身心障礙者，宜蘭縣政府免費提供預防迷失手鍊供有需要的民眾申請，以協助找不到路回家的縣民能迅速安全的返家。

宜蘭縣政府衛生局表示，希望透過公部門與公益團體合作，共同讓走失的民眾能儘快且安全的回到溫暖的家，讓家屬焦急的心情儘快平復，也讓家庭生活狀況回復平穩，使宜蘭持續成為宜居的城市。

宜蘭縣「預防迷失手鍊」上有二組號碼，一組為使用者申請編號，一組為聯絡專線，倘民眾發現走失之民眾，即可撥打手鍊上之聯絡專線，由專業人員查詢迷途者資訊並提供暫時安置，並協助聯繫家人將其帶回，讓回家的路不再迷航。

縣內預防迷失手鍊截至一一四年十一月底服務人數已達二三七七人，凡居住宜蘭縣之民眾，經醫師診斷罹患失智症、領有心智障礙之身心障礙證明者，或是有走失之虞之民眾，家屬都可攜帶使用者及聯絡人身分證、身心障礙者證明或相關證明文件，至宜蘭縣長期照護服務管理所或戶籍所在地公所社會課申請辦理，縣府即會免費提供預防迷失手鍊乙只。