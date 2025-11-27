中傑前三季EPS 2.94元 明年朝回歸成長邁進、深化四地產能布局

中傑-KY。資料照



運動鞋品牌New Balance三大代工廠之一的中傑(6965)因關稅影響消費景氣，第三季每股獲利0.36元，累計前三季2.94元。展望後市，中傑釋出，明年仍將全力朝回歸成長的目標邁進。受惠於產業長期發展趨勢，加上最大客戶堅定支持，將持續深化越南，印尼和印度四大產區布局，樂觀看待中長期營運展望。

中傑公布第三季財報，第三季營收53.9億元，季增3.2%，年減32.4%，主要受到美國對等關稅政策影響，消費景氣轉趨保守。第三季稅後淨利0.56億元，每股盈餘0.36元。累計今年前三季稅後淨利4.47億元，每股盈餘為2.94元。第三季毛利率為9.8%，較去年同期減少3.9個百分點，主要由於部分中國廠產能利用率未達預期和中國基本工資調漲影響，加上關稅分攤和新產能學習曲線等因素所致，第三季營業利益為0.39億元，營業利益率為0.7%。

中傑表示，受美國對等關稅政策影響，消費市場景氣不明確，使客戶下單趨於保守，今年營收面臨挑戰。第四季雖有新品牌客戶逐步貢獻營收，且部分客戶需求逐步回溫，但目前整體客戶訂單動能仍偏弱。為此，公司正積極耕耘新品牌客戶因應，多品牌同步努力推進中，並在持續優化內部管理下，預期明年效益將率先反映於毛利率改善，出貨量能期待在明年第二季之後，有較明顯的提升。

中傑董事長劉安哲表示，為應對外部環境變化並提升企業韌性，中傑現階段聚焦三大核心策略以加速營收貢獻與穩定毛利率。首先，積極拓展新客戶，鎖定數個品牌加速貢獻營收。同時注重客戶多元，目標擴大外銷佔比。第二，實施『StridePlus』管理優化計畫，招募全新業務與管理人才。第三、持續進行多國產能布局。雖然產業面臨逆風，憑藉作為多家運動品牌核心供應商的地位，持續獲得最大客戶堅定支持，訂單並未流失，仍持續多國產能布局以服務客戶需求，提升長期競爭力，印尼新廠將如期推進，並加快印度產能擴充。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約 6,000 萬美元的目標不變。多國產能配置將提升供應彈性，為既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶，持續擴大市占率與合作規模。

今年的推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於十月底開工，持續依計畫進行中，預計明年年底或後年年初開出產能。越南廠已於今年第三季開始投產，依需求狀況增加產能，今年年產能預期可達 11.2 萬雙的針織鞋面，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面 430 萬雙；印度廠已於第二季增設產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達 210 萬雙。

展望長期願景，中傑目標十年內(2034年)達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。更以股東權益報酬率 (ROE)為營運核心目標，運用靈活決策以兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達 20%以上，優於同業平均的水準。

