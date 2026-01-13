中傑基金會捐助身障60萬

中傑基金會參訪弘能家園，捐贈六十萬元幫助身障者。(中傑基金會提供)

記者盧萍珊/北門報導

財團法人中傑公益慈善基金會董事長劉何玉鈴關懷弱勢，走訪北門區弘能家園，不僅捐贈六十萬元，還與現場身心障礙學員互動，透過手作與歌唱分享，見證生命歷程。

劉何玉鈴表示，基金會長期致力公益，希望拋磚引玉，為機構內的身障者提供更穩定的照護環境與資源。捐款活動也邀請中傑基金會董事林金花、執行長譚崇珍及督導林育秀、頂好冷凍食品董事長郭吉村與夫人陳昱蓁一同出席，頂好食品也提供物資共襄盛舉。

現場也與學員們一同手作「精油擴香石」，身障者也站上台分享自己的生活歷程與未來期許，並獻唱展現才藝。弘能家園表示，目前共收容八十七位身障者，這筆款項將作為改善服務對象生活品質及提升照護品質並推動專業服務使用。