▲中傑基金會捐喜願家園18個月生活費，嘉惠百餘位經濟困頓精障患者。（圖／喜願家園提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】宏恩社會福利慈善基金會附設喜願家園，每個月都會替家園內的住民舉辦當月壽星慶生會，11月份慶生會來了來自台中市的貴賓一起慶生，讓壽星們相當驚喜，而更驚喜的是由中傑基金會董事長劉何玉玲率領的團隊，以每個月認捐五萬元的方式，將連續捐18個月總計90萬的金額，要來幫助支付喜願家園當中147位經濟困頓的精神障礙住民生活費用，未來一年半喜願家園住民所需的醫療費用、就醫交通、專業復健與活動參與經費等支出將可以獲得解決。

根據喜願家園創辦人吳子鈞醫師表示；喜願家園目前照護147位的身心障礙者，屬於精神障礙以及多重合併精神疾病的住民，其中超過八成為重度及極重度的精神與智能障礙者，多數家庭經濟狀況較為艱困。但喜願家園為了提升照顧品質，每個月都需要募款來支應住民欠費、就醫、復健以及日常生活開銷的費用，很感謝中傑基金會劉董事長及董監事的愛心，讓住民未來一年半的日常開銷不必再辛苦的募款。

中傑基金會董事長劉何玉玲表示；可以促成這一次捐贈的緣分其實是相當的難得，今年年中知名導演伍宗德所屬的「願有情團隊」免費的為喜願家園專門拍攝影片，還請台語歌后曾心梅免費代言製作了喜願家園專屬的公益短片，透過伍導演方知照顧精神障礙者的不容易，於今年 8月29日，首次拜訪喜願家園，基金會成員除了對於喜願家園工作人把這麼多位的精障患者照顧的那麼周全外，更是被身心障礙者組成的「願子樂團」及「喜願合唱團」的真摯演出深深感動。這份感動，促使他們決心伸出援手，支持這些渴望參與多元活動、卻受限於家庭經濟的障礙朋友。

喜願家園院長林茂安表示：「非常感謝中傑基金會劉董事長及團隊的溫暖支持。他們不只給予金錢與物資的幫助，更重要的是看見了我們即使面對營運挑戰，仍竭力不讓任何一位身障朋友的權益受損的努力。這份力量，是對家園全體工作人員與身障朋友最大的鼓勵。

為了表達最深的謝意，林茂安院長特別帶領喜願合唱團，獻唱了《讓愛走動》《隱形的翅膀》兩首歌曲，歌聲溫暖動人，感動了在場所有人。