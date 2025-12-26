中價位市場先驅OPPO Reno15四機齊發 主打旗艦機用兩億畫素鏡頭

Reno15系列國際版上市，台灣列為首發地區。（圖／OPPO）

OPPO宣布，在台推出四款中高價新機，包括Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15與Reno15 F，Reno15系列國際版台灣列為首發地區，顯示OPPO對台灣市場的重視，新機主打影像規格升級、價位帶完整涵蓋中高階與入門，並將OPPO原先只在旗艦Find系列採用的兩億畫素主鏡頭與潛望式朝焦鏡頭，導入Reno系列中兩個頂規機種，Reno15系列即日起陸續在台上市，售價自1.399萬元起。

廣告 廣告

在高階機型方面，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro同樣搭載2億畫素主鏡頭，並配置5000萬畫素3.5倍潛望式長焦鏡頭，前鏡頭則採用5000萬畫素、100度超廣角設計，主打多人自拍與影像創作需求。兩款機型皆支援4K HDR錄影，並強化錄影防手震。

中階與入門定位的Reno15與Reno15 F，則搭載5000萬畫素主鏡頭與超廣角鏡頭，Reno15額外提供潛望式長焦鏡頭，Reno15 F則配置微距鏡頭，鎖定日常拍攝與生活紀錄用途。

續航方面，OPPO表示，Reno15系列最高配備6500毫安培電池容量，並全數支援80瓦快充。至於在建議售價上，Reno15 Pro Max 12GB＋512GB版本為24,990元；Reno15 Pro 12GB＋256GB為20,990元；而Reno15依容量不同，售價為17,990元至19,990元；Reno15 F售價則為13,990元至14,990元。

Reno15 Pro Max、Reno15 Pro及Reno15即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定電商平台（momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、台灣大哥大myfone購物、遠傳friDay購物、神腦生活、Coupang酷澎、Yahoo、全電商、統一鮮拾）及經銷門市開賣，1月2日起於全通路正式開賣，消費者可於電信門市（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）與神腦國際等官方授權通路選購。

此外，OPPO同步推出智慧手錶Watch S，定位於萬元以下價位帶，支援多種運動模式與健康監測功能，並首次支援Android與iOS雙系統連接，售價為6,490元，即日起在指定通路開賣。



回到原文

更多鏡報報導

OPPO痛失台灣手機三哥地位 總座劉金：今年是調整期 品牌定位轉朝中高階不變

高通Snapdragon 8 Elite Gen 5來了！三星、OPPO等指標大廠將採用

記憶體缺貨衝擊 台灣三星陳啟蒙：2026年手機不降規、產品線更完整