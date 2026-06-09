中公務船闖台灣東部海域 稱具管轄權「盤問」他國貨輪

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

海巡人員表示，「這裡是中華民國臺灣專屬經濟海域，中國沒有管轄權，我要求你立即離開。」

中國公務船以日菲談判當外衣，藉由海警及海事船侵擾我國東部海域，海巡署超前部署艦艇，全程併航監控。

期間發現對岸曾對3艘航經的他國籍商貨輪盤，包括7日在鵝鑾鼻西南約39浬，中國海巡06對新加坡籍E輪詢問進出港及船員人數。9日則於蘇澳東方34浬詢問賴比瑞亞籍S輪；同一日8時許，於三貂角東方33浬呼叫貝南籍A輪。

面對中國利用灰色地帶侵擾與認知作戰，營造管轄權假象，海巡重申都將一概驅離。

廣告 廣告

海巡人員表示，「不必理會中國公務船廣播。」

目前航經我國海域的船舶都維持正常航行，並未遭中國公務船登檢、逼近或干擾。

外交部也針對日本與菲律賓未來可能展開的專屬經濟海域EEZ及大陸礁層劃界談判，向日菲兩國政府表明立場，包括依據維也納條約法公約及國際司法判例，雙邊條約或協定僅對締約國有效，對第三方權益不造成影響。第二，日菲應顧及我國與相關海域權益重疊的事實與權益，與我方保持溝通。第三，2013年的台日漁業協議以及2015年的台菲漁業執法合作協定等既有合作機制仍然持續進行，相關海事議題也會持續交流。

外交部發言人蕭光偉指出，「外界部分言論將專屬經濟海域劃界與領土、領海主權混為一談，不符合國際海洋法的實務與事實。」

日本官房長官木原稔表示，「中國方面行動的背景與意圖，這並非我國應代為說明的立場，但必須強調的是未來日本與菲律賓，若就海洋邊界劃定達成協議，該協定也僅是用來規範身為締約國的，日本與菲律賓兩國之間的權利與義務，對第三方並不具備法律約束力，因此在國際法上完全沒有任何問題。」

中國海警局先在6月1日宣布，在台灣東部海域展開執法巡查，隨後於7日由交通運輸部宣布，進一步擴大行動。對中國的抗議行動，日本政府表示持續監視警戒，但基於維安與防務考量，則沒能進一步說明相關細節。