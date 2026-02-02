中六代戰機爆「兩大致命缺點」! 機型過巨＋難上航母 戰力恐卡關10年

文章分析，被部分軍迷稱為「大三角」構型的「南六代」戰機，目前至少面臨機體過大與航母運用困難兩項關鍵挑戰，相關技術瓶頸可能需約十年時間才能有效突破。 圖:翻攝自海事先鋒

[Newtalk新聞] 中國軍事專欄《海事先鋒》近日發文指出，正在進行密集試飛的中國第六代戰鬥機原型機，整體發展進度雖持續推進，但從多架測試機外形差異明顯來看，相關設計仍處於不斷修改與驗證階段。文章分析，被部分軍迷稱為「大三角」構型的「南六代」戰機，目前至少面臨機體過大與航母運用困難 2 項關鍵挑戰，相關技術瓶頸可能需約十年時間才能有效突破。

報導指出，「南六代」原型機體型明顯大於現役殲-20 戰機，最大起飛重量推估可能超過 40 噸級，並採用 3 引擎配置以滿足推力需求。依照推測配置，若搭載渦扇 WS-10C 或 WS-15 等型號引擎，總推力將達 40 至 50 噸級以上，甚至超越美軍 B-2 隱形轟炸機的引擎總推力水準，引發外界對其定位是否仍屬戰術戰鬥機的討論。

「南六代」原型機體型明顯大於現役殲-20 戰機，最大起飛重量推估可能超過 40 噸級，並採用三引擎配置以滿足推力需求。 圖:翻攝自海事先鋒

文章分析，大型化設計雖有助於擴大內部彈艙、提升作戰半徑與雷達孔徑，強化遠距打擊能力，但同時也意味著後勤與維護成本顯著提高。由於引擎檢修在戰機維護體系中占比最高，3 發配置將使工時與保障壓力進一步上升。專欄指出，若未來能突破 22 至 23 噸級大推力引擎或變循環引擎技術，使 3 發改為雙發布局，將有助於降低維護負擔，但相關技術成熟仍需時間。

除後勤問題外，航母適配性也被點名為另一項難題。文章以中國 003 型「福建號」航母為例指出，現有升降機與甲板運作空間主要依照殲-15 與殲-35 等艦載機尺寸設計，若換裝體型更大的六代機，單次升降與調度效率將受到影響。此外，更高起飛重量也意味著對彈射器功率與電力瞬時輸出能力提出更高要求。

報導同時提到，另一款被稱為「北六代」的雙發構型方案雖然尺寸相對較小，但整體仍大於殲-20，若作為艦載機發展，同樣會對航母運作能力形成壓力。專欄認為，中國正在推進的多型六代機方案，普遍呈現大型化趨勢，未來需同步推進新世代引擎與更大型航母平台發展，才能支撐作戰概念轉型。

