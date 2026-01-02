中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了

大陸中心／黃韻璇報導

雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。

有網友在Threads分享這段中國上海外灘跨年倒數的影片，雖然當地取消跨年活動，沒有任何演唱會、煙火、無人機、燈光秀表演，然而許多人仍聚集在上海外灘一同倒數迎接2026年，時間接近12點時，現場擠滿人潮，許多人舉著手機錄影準備倒數。

上海人不死心聚集外灘「倒數54321」，下秒全場一陣尷尬。（圖／翻攝自Threads）

然而從影片中可以看到，由於無人主導，因此民眾倒數聲音此起彼落，就在眾人喊完「54321，新年快樂」後，現場卻一陣安靜，場面一度尷尬，因爲不但沒有煙火、無人機表演，就連周圍大樓燈光也幾乎沒有一絲一毫的變化。

尷尬場面被分享至Threads，許多台灣網友開酸表示「中國人學人家過什麼西洋新年啊」、「手機還拿出來拍他們不知道沒煙火嗎」、「這些人是反賊吧？！中共中央都下命令取消跨年了，還聚集」、「好悲哀的中國人」、「是要拍什麼」、「還不是只有上海，我看到的很多地方都這樣子」、「拍寂寞辛酸的」、「一群人拿著相機對空無一物、毫無變化的天空拍照，還很高興的亂叫」。

