中共不只13機艦擾台 中俄軍機「繞日」巡航引發日防相嚴重關切

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天(10日)公布，自昨(9日)上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機7架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中有2架次軍機逾越台海中線，分別進入台灣北部及西南空域。此外，中共昨日深夜於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭發射任務，路徑經過台灣防空識別區；同日日本防衛省也公布偵獲中俄兩國軍機進行大規模聯合飛行。

據國防部公布活動示意圖顯示，中共軍機活動擾台活動時間分為2波，昨日上午7時35分至下午5時20分間，偵獲主戰機計6架次，其中1架次逾越海峽中線進入北部空域，路徑距離基隆約43浬；另在昨日上午8時40分至下午1時15分間，偵獲輔戰機1架次進入西南空域，距離鵝鑾鼻約83浬。

國防部另指出，昨日晚間11時08分，中共於四川西昌衛星發射中心發射運載火箭，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，並派遣任務機、艦及岸置飛彈系統適切警戒與應處。

除了台海周邊動態，日本周邊空域昨日亦不平靜，中國持續對日本首相高市早苗重申「台海有事」立場表達抗議。日本防衛省統合幕僚監部指出，昨日上午至傍晚期間，中俄兩國軍機在東海及太平洋海域進行共同飛行。日方確認俄羅斯2架Tu-95轟炸機從日本海飛行至對馬海峽，隨後在東海與中共2架H-6轟炸機合流，並共同穿越沖繩本島與宮古島之間飛往太平洋。

過程中，中共派出8架次J-16戰鬥機護航，俄方亦有1架A-50早期警戒管制機與2架Su-30戰鬥機在相關空域活動，合計偵獲中俄軍機共15架次。

針對中俄軍機的大規模活動，日本防衛大臣小泉進次郎昨深夜在社群媒體發文表示，中俄轟炸機的共同飛行意味著周邊活動的擴大與活躍化，並明確意在對日本進行示威行動，這對日本的安全保障構成重大憂慮。

