中共不承認中華民國「兩區」是蛇足 陸配參政權爭議恐持續

【記者 丁倩／台北 報導】國民黨副主席蕭旭岑稱黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，引發政治攻防。對此，陸委會副主委梁文傑20 日在例行記者會上直言，「一國兩區」是純政治語言，翻遍《憲法》與《兩岸人民關係條例》都找不到這四個字，政府處理兩岸事務依法行政，不會依政治語彙行事。

梁文傑指出，若蕭旭岑主張的「一國」指的是中華民國，那問題的本質在於「中共根本不承認中華民國」。在對岸不接受的前提下，硬要加上「兩區」爭論毫無意義，「一國人家都不接受，你硬是去加兩區，不是蛇足嗎？」他強調，我國任何公務文件都不會出現「一國兩區」、九二共識或一中原則，這些皆屬政治或學術概念，不具法律地位，沒有爭辯必要。

他也提到，前台北市長郝龍斌日前表示「中共要承認中華民國，兩岸才能和平」，這樣的立場他是贊成的；與其在政治語言上糾纏，不如先問中共是否願意讓中華民國繼續存在，這才是兩岸互動的根本問題。

至於陸配參政權陷僵局 梁文傑：目前看來「很可能就是這樣的結果」！陸配參政權問題近期再度掀起討論。多名陸配村長因《國籍法》規定遭拔官，引起基層反彈。雖然花蓮一位陸配村長訴願花蓮縣政府成功，但內政部依舊否決，整體制度是否讓陸配參政權「已形同死亡」，備受外界質疑。國民黨立院黨團20 日邀請遭解職陸配召開記者會，抨擊政府以《國籍法》剝奪陸配參政權，並預告將提案修法。

對於相關爭議，梁文傑回應，《兩岸條例》確實賦予陸配在符合條件後可參選的權利，但《國籍法》又要求當選公職者須在就職後一年內放棄「中華民國國籍以外的國籍」。依內政部現行解釋，大陸籍亦屬「外國國籍」的一種，使陸配在實務上難以取得對岸的放棄國籍證明。他坦言，此解釋引來各黨立委質疑，不論國民黨或民進黨都有修法聲音，問題應回到立法院討論處理。「兩邊（國籍法與兩岸條例）確實會讓人認為有矛盾之處」，行政部門尊重立法機關後續研議。談及陸配若無法提出放棄國籍證明，是否等同不效忠中華民國？梁文傑表示，效忠看行為，但法律層面常需依形式判定；若同時擁有兩個國籍，形式上就不符合單一效忠。他並指出，《總統副總統選舉罷免法》也已明文排除具有大陸地區身份者或歸化者登記參選總統、副總統。

而對於陸配參政是否已陷入「實質死亡」？梁文傑回應：「目前來講，很可能就是這樣的結果。」他補充，類似問題不僅出現在陸配身上，也出現在部分具有雙重國籍的國人。（圖：本報資料照）