中共不承認《舊金山和約》 外交部：ROC與PRC互不隸屬

外交部條法司司長李憲章今日強調，中華民國與中華人民共和國是互不隸屬。二戰後《舊金山和約》已取代「波茲坦公告」和「開羅宣言」這樣的政治聲明，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，這是一個歷史事實。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣主權歸屬問題，日本首相高市早苗近日援引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部再度跳腳，嗆言中方從來沒有接受，也不承認《舊金山和約》。我外交部今日強調，中華民國與中華人民共和國是互不隸屬。二戰後《舊金山和約》已取代「波茲坦公告」和「開羅宣言」這樣的政治聲明，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，這是一個歷史事實。

中共近日再次挑戰二戰後國際法秩序，聲稱1951年《舊金山和約》「違反國際法、對中方非法無效」，引發外界強烈質疑。中國外交部發言人毛寧28日聲稱，《舊金山和約》違反1942年《聯合國家宣言》「禁止與敵國單獨媾和」的規定，並指其違反《聯合國憲章》及「國際法基本原則」，因此對中國作為非締約國而言「不具效力」。

對此，外交部條法司司長李憲章在例行記者會上表示，中華民國台灣政府在這個議題上的立場非常持續且一致，就是「中華民國與中華人民共和國是互不隸屬，這是政治現狀，也是客觀事實，而且中華人民共和國在國際社會並沒有辦法代表台灣」。

李憲章強調，以《舊金山和約》來講，二戰之後《舊金山和約》已經取代「波茲坦公告」和「開羅宣言」這樣的政治聲明，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。

李憲章說明，台灣從1980年代啟動民主化歷程後，不僅非常成功推行本土化，在民主化過程中，也得到國際社會的肯定。經過1996年第一次總統大選，之後歷經三次政黨輪替，不僅讓中華民國鞏固民主體制，從此成為有效統治，並且代表台灣2300萬人民的唯一合法政府，確立了中華民國與中華人民共和國是對等存在及互不隸屬的現狀。

他直指，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。

《舊金山和約》是二戰後確立日本放棄台灣、澎湖等領土的重要國際法文件，合約並未直接指明接受國；美國在台協會(AIT)今年9月曾批判中國試圖扭曲「開羅宣言」、「波茨坦公告」、《舊金山和約》等，強調二戰相關文件未決定台灣的最終政治地位。

