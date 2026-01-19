中共不敢奪金門？她揭「1事」恐讓西藏香港造反！

政治中心／李筱舲報導



國民黨立委陳玉珍曾在訪談說自己是「福建人」，並表示「我本來就不是台灣人」，此言論引發爭議。對此作家顏擇雅質疑，陳玉珍的名字出現在中國官媒和國台辦新聞頭銜都是「台灣地區民意代表」，她怎麼不澄清？顏擇雅進一步分析北京之所以遲遲不出兵金門，就是害怕引發「公投連鎖效應」，擔心西藏、香港及上海等地也要求公投。她更諷刺，中共頻繁招待陳玉珍卻維持現狀，雙方關係根本只是在「一起吃統戰飯」。





顏擇雅拆解陳玉珍「國安邏輯」 中共若拿金門「這1事」恐讓西藏香港全造反！

國民黨立委陳玉珍曾表示自己不是台灣人，是福建人。（圖／民視資料照）





作家顏擇雅17日在臉書分文，針對國民黨立委陳玉珍的言行以及中國為何不敢攻下金門給出分析。顏擇雅指出，陳玉珍如果不是來自中共眼中的「台灣地區」，中共為什麼會與她友好，還熱情的招待她？既然金門是中共定義的「台灣地區」，陳玉珍為何認定金門不會是中共軍事行動的目標，顏擇雅直言：「如果北京目的只是要讓賴清德難看，讓華府為難，讓中國人民振奮，金門不是最容易的目標嗎？可雪古寧頭之恥，不是嗎？」。

顏擇雅指出，陳玉珍的名字出現在中國官媒和國台辦新聞頭銜都是「台灣地區民意代表」。（圖／民視資料照）

顏擇雅表示，其實在陳玉珍6年前當選金門區立委，又在她催眠金門鄉親之下，中共是有機會以和平方式拿下金門的，到時候台灣方面或許會呼籲北京比照2014年俄羅斯併吞克里米亞的模式，舉行歸屬公投來解決爭議。然而，這或許正是北京遲遲不出兵金門的原因，北京怕的就是「這場公投」。顏擇雅分析，鑒於克里米亞的前例，如果金門可以公投，那麼台灣本島若要舉辦統獨公投，北京沒有阻擋的理由，甚至這把火可能延燒到中國內部，屆時西藏、香港甚至上海等地的人民，恐將群起要求公投權利。

顏擇雅諷刺中共與陳玉珍的行為，說穿了就是「大家一起吃統戰飯」。（圖／民視資料照）

文末顏擇雅更犀利諷刺道：「明明共軍可以輕易拿下金門，卻無法拿，這是為何中共要三番兩次邀請陳玉珍過去，並稱呼她『台灣地區民意代表』。」她更直言中共與陳玉珍的行為，說穿了就是「大家一起吃統戰飯」，她更諷刺：「要不然，難道中共地理那麼爛，不知金門自古以來不屬於台灣嗎？」。

