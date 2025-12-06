中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會

總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻宣布攻台，因此關鍵還是觀察2027年兩岸互動的情況。

張榮恭說明，2027年的數字是美國軍方根據工具型的研判，認為中國屆時軍事能力是很充分的可以自由處理台灣。從目前執政者面臨此種情況所做的準備，可見是準備打到最後一兵一卒，所謂全民防衛、城鎮戰等政策，都是在準備戰爭，而非推動兩岸和平。若能和平，而不需打到城鎮戰，應該才會合乎台灣利益，流離失所的局面是台灣不可承受的。政治人物要準備打仗還是要準備推動和平，這是台灣人民所關注的問題。

張榮恭表示，所謂全民防衛、城鎮戰等政策，都是在準備戰爭，而非推動兩岸和平。圖為2025城鎮韌性到基隆市進行操演。（資料照，張曜麟攝）

習近平第四任期兩岸策略受關注

張榮恭指出，中國國家主席習近平2027年勢必會連任總書記，將邁入20年的執政生涯，不相信習近平會沒有歷史使命感，習近平在第四任期期間不可能不在兩岸問題上希望有突破性進展。

張榮恭透露，2013年習近平與前副總統蕭萬長會面曾表示，兩岸的政治分歧不能一代一代拖下去，而現今在民進黨執政下兩岸對立面更加擴大，因此若從政治考慮，習近平肯定有時間壓力，使得如何處理兩岸關係將擺在習近平的心中。再加上軍事上準備，習近平的力量將更強，中國要用和平還是非和平方式處理兩岸關係，將決定兩岸如何互動，若兩岸互動一直惡劣下去，只會促使中國加強思考，是否要使用非和平方式處理台灣問題。

張榮恭認為，中國國家主席 習近平（見圖）在第四任期期間不可能不在兩岸問題上希望有突破性進展 。（美聯社）

台灣軍力不敵中國 張榮恭批民進黨策略引戰爭風險

張榮恭坦言，必須承認，台灣的軍事力量無法與中國相比，既然如此，台灣在兩岸關係處理上應促使中國不要使用非和平方式，但從民進黨執政9年多來看，似乎一直在刺激中國採取非和平方式，故而現在才有全民防衛的政策出現，不認為這是台灣人民所要的選擇。他強調，台灣政黨真正要思考的，是兩岸關係在什麼情況下造成中國必須要採取非和平手段，而非刺激中國。

張榮恭示警2028選舉影響中國判斷

張榮恭進一步指出，2027年的時間點之所以關鍵，是因為2028年將總統大選，若到了選前，國民黨氣勢很弱，對中國而言，選出來的一定是台獨總統，甚至比賴清德更加的台獨，恐怕就不會有2028年的選舉。中國如何判斷台灣情勢是關鍵，若國民黨氣勢很強，且國民黨主張兩岸和平的方式是反對台獨，堅持九二共識，有獲得台灣民意支持，中國便可能願意再等一次大選，若是國民黨執政，中國認為有統一希望時，和平的機會就會產生。

張榮恭提到，若2028年賴清德連任成功，習近平勢必要在第四個任期處理台灣問題，因此2028年台灣能否在政黨輪替關係到每個人。到2028年，民進黨執政邁入20年，在去中國化的教育文教政策引導下，台灣越來越飄離中國，要想拉回來相當不容易。

張榮恭批判，賴清德上任以來，兩岸越趨向戰爭，表示2024年總統大選時國民黨候選人「侯康配」的戰爭與和平選擇是對的，但選舉結束後，國民黨在這一方面沒有加強論述。若國民黨的訴求是和平，但明白表示不統一，對中國而言，台灣恐不會有和平，因為明白表示不統一等於宣示和平台獨。但現在台灣民意還沒有統一的社會環境和條件，因此國民黨應讓民眾認知到國民黨的政策有助於化解可能被武統的問題。

