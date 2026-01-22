中共不滿台美協議 梁文傑：各顧自己的經濟發展比較重要

中共不滿台美達成關稅貿易協議，陸委會副主委梁文傑今天(22日)表示，兩邊有各自的產業和經濟發展的問題要顧，各顧自己的事情比較重要，中共這麼費心去考慮台灣的產業和經濟，還不如好好處理自己內部的經濟問題。

中共近日不斷對於台美達成關稅貿易協議表達不滿言論，陸委會副主委梁文傑22日在陸委會例行記者會上表示，中共對於台美協議，最近不斷用掏空台灣、產業空洞化等說法來形容，但他必須說，其實兩邊有各自的經濟發展，各自顧自己的事情比較重要，中共如果要這麼費心去考慮台灣的產業跟經濟，不如好好處理一下自己的經濟問題。

梁文傑指出，已故的中國前國務院總理李克強在2020年曾經說過，中國大陸有6億人的月收入不到1千元人民幣，現在最新的數據是2024年中國國家統計局的資料，這6億人的月收入從1千元提升到1,300元，只增加了300元人民幣，這樣的增幅實在不多；可是，在這同時，中共卻將大把錢往外援助和貸款，看到的數據是每年用600億到1千億美元往外援助，現在總額可能已超過1.5兆美元，中共為什麼不拿這些錢來好好改善人民的經濟生活？他強調，兩邊有各自產業和經濟發展的問題要顧，中共不用來插手管到台灣的經濟和發展，大家都想自己處理自己的事情，這才是重點。

另外，對於中國文旅部近日公布最新的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同」，梁文傑提到，恢復兩岸觀光，陸委會還是希望對方能夠回覆我方對於協商要求的信函，確保兩岸旅遊的安全、品質、穩定性和公平性。梁文傑：『(原音)我們還是肯定對方對於這個觀光團來台的這件事情，他並沒有不想推動的意思，但是對於我們要求要雙方做討論的這個部分，他們卻一直沒有回覆。那我們講過兩岸的互動就是像打乒乓球，我們乒乓球打了回去，不接球也不把球打回來，那這個球就打不下去，所以我們還是希望說對方能夠回覆。』

梁文傑談到，時機是稍縱即逝，為什麼台灣的旅行團至今還沒辦法組團過去中國大陸，因為中共當時公布了「懲獨22條」，這在台灣看來是一個非常不友好的行為，甚至是個很惡劣的做法，之後又不斷公布誰是「台獨分子」、誰是「台獨幫兇」，到最近連偵辦國安案件的檢察官也被列為「台獨幫兇」，這樣惡性循環下去，其實誰都不願意樂見，但是每當大家想要改善關係的時候，對岸就會做出一些讓兩岸關係走向惡化的舉動，這當然對兩岸關係是不好的。