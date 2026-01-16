中共不滿台美關稅貿易協議 陸委會：中共無權干涉

台、美兩國達成關稅貿易協議，中國外交部今天(16日)表示堅決反對。陸委會發言人梁文傑回應，台灣有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

台灣與美國達成關稅貿易協議，台灣取得對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇。中國外交部發言人郭嘉昆16日表示，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。

陸委會16日舉行例行記者會，副主委梁文傑回應，對於台美關稅雙邊談判的結果，這是雙邊互惠的安排，不針對第三方，與對岸、與兩岸經貿往來沒有關係。郭嘉昆：『(原音)我們已經是WTO和APEC等國際經貿組織的成員，我們有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。』

廣告 廣告

梁文傑表示，現在對等關稅調降到15%，基本上和日本、韓國、歐盟齊平，最大的獲利者應該是台灣的傳統產業，譬如工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等，未來在這樣的稅率下，競爭力會相當高。

他說，目前從中國大陸出口到美國的傳產關稅大概是47%，台灣是15%，所以當然會對於從事這方面產業的中國大陸台商有一些影響，但具體要怎麼做生意？在哪裡投資？當然還是由廠商自己去考量。

另外，梁文傑提到兩岸商務交流近年不減反增，2024年全年有6萬1,185人次，2025年1月到11月就有6萬5,979人次，所以還是增加的；至於在陸生短期交流方面，2024年有2,296名陸生來台研修，2025年1月到11月就有3,083人來台研修，若再加上去年舉辦的雙北世界壯年運動會、龍舟文化交流、電腦與通訊安全研討會等活動，其實兩岸來往仍是相當頻繁。