中共不義軍演落幕！國防部：中共窮兵黷武挑釁行徑危害區域安全穩

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區12月29日突襲發動「正義使命-2025」軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊，31日傍晚宣布軍演結束。國防部晚間指出，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，對於中共挑釁行徑，國軍將冷靜應處，堅定守護國家主權。

共軍東部戰區29日上午宣布，29日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，並宣布30日早上8時至下午6時在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。共軍東部戰區31日下午6點宣告，「正義使命-2025」演習已「圓滿完成各項任務」。

東部戰區新聞發言人李熹說，演習全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力，時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀。針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，國防部晚間發布新聞稿回應，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

國防部也要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

