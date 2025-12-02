中共不認舊金山和約！日本人貼心笑曝憲法：台灣回歸日本可續用繁體中文

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。26日高市早苗再喊「日本沒立場認定台灣法律地位」。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部則再度跳腳，強調中方從來沒有接受過《舊金山和約》。此言論一出隨即引發台日網友熱議，就有許多台灣人開玩笑表示要開始學日文了，不過就有日本人笑曝日本憲法，直言「台灣成日本第48個府縣後可繼續用繁體中文」。

上個月26日黨魁討論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事的構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗則說，要依據實際發生情況來判斷。

中國官媒《新華社》12月1日發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」。（合成圖／翻攝自央視微博；Pixabay）

然而中國官媒《新華社》12月1日卻發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

此言一岀隨即引發各界譁然，因為《舊金山和約》中日本放棄了台灣、澎湖，以及千島群島、庫頁島等地的主權，因此若中國否認《舊金山和約》，是不是等於讓台灣重新成為日本的一部份？

日本人笑曝日本憲法，「台灣成日本第48個府縣後可繼續用繁體中文」。（圖／翻攝自X平台）

此事件除了引發台灣各界熱議，日本人也有關注，一名日本網友在X平台發文表示「日本第48個都道府縣『台灣府』突然誕生！」並向台灣人解釋，日本憲法中沒有規定官方語言，因此台灣人可以繼續使用中文／繁體字，不會遇到任何特殊問題，不過也透露，公務員有自己撰寫官方文件的方式，因此不懂日語的人是沒辦法的。

此貼文被翻譯成中文分享至Threads，台灣網友紛紛開玩笑表示，「美國51州和日本48府縣我好難選」、「太好了，講台語應該也不會被罰錢吧」、「也太有愛了吧」、「第一次當日本人有點緊張」、「第一島鏈幾乎都是日本的領土了」。

