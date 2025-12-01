中共不認《舊金山和約》！前日本議員酸「自掘墳墓」：台灣仍是日本領土

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。26日高市早苗再喊「日本沒立場認定台灣法律地位」。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部則再度跳腳，強調中方從來沒有接受過《舊金山和約》。此言論一出，前日本足立區議員松丸誠就發文開酸，「如果《舊金山和約》無效，那麼台灣仍將是日本領土」。

上個月26日黨魁討論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在「舊金山合約」中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事的構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗則說，要依據實際發生情況來判斷。

對此，11月27日中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆就針對高市早苗的說法再度回應，郭嘉昆強調，所謂「舊金山和約」是在排斥中俄等二戰重要當事人的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這份文件違反1942年中美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的。

中國外交部發言人郭嘉昆（圖／翻攝自微博）

接著12月1日中國官媒《新華社》又發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

前日本足立區議員松丸誠在X平台發文開酸，表示「如果《舊金山和約》無效，那麼台灣仍將是日本領土」。（圖／翻攝自松丸誠X平台）

此言一岀隨即引發各界譁然，前日本足立區議員「松丸誠」就在X平台發文開酸，表示「如果《舊金山和約》無效，只是一紙空文，那麼台灣仍將是日本領土。在這種情況下，台灣根本不是中國領土」，並形容中國此舉是「自掘墳墓」。

