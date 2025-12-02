中共不認《舊金山和約》，台網友熱議：重回《馬關條約》台灣變日本領土？施旖婕攝影

日本首相高市早苗上月支持台灣有事論，引發中國極力反彈，並祭出多種打壓政策，日前中共在自家的外交記者會上，直指不承認1951年簽署的《舊金山和約》。對此，台灣足球發展協會理事長、評論員石明謹在本月1日在臉書發文指出，若按照中方邏輯來看，《舊金山和約》無效代表日本二戰後放棄台灣的法律基礎不存在，他忍不住反諷︰「所以現在台灣還是日本領土耶？」隨即引發台灣網友熱議。

在「台灣有事論」事件之後，高市一度援引《舊金山和約》，表示日本無權認定台灣法律地位的立場。中國外交部發言人毛寧隨即在11月28日例行記者會重申，中方「從未接受舊金山和約」，因為《舊金山和約》違反1942年《聯合國家宣言》規定的「禁止與敵國單獨媾和」，強調其違反《聯合國憲章》與「國際法基本原則」，因此對中國作為非締約國而言「不具效力」，同時對台灣主權的處置也是「非法無效」。

對於中共的說法，石明謹評論諷刺稱：「所以現在台灣還是日本領土耶？」石明謹認為，若依照中方邏輯，《舊金山和約》無效代表日本二戰後放棄台灣的法律基礎不存在，等於又重回《馬關條約》簽訂的日本對台灣與澎湖有所主權。對於這消息，台灣網友也紛紛諷刺直呼：「原來台灣又要變回日本領土了，快幫我想什麼日本名比較好？」、「笑死，我到現在才知道，原來台灣還是日本的！」、「所以現在去日本玩，其實是國旅？！」、「不管是變成美國的一州還是日本領土，就是不要變成中共的土地就好。」

日本山口縣下關，今還保留當年馬關條約簽訂的狀況。施旖婕攝影

馬關條約日文版內容。施旖婕攝影

《舊金山和約》

《舊金山和約》是第二次世界大戰結束後，大部份同盟國成員與日本簽訂的和平條約，1951年9月8日由包括日本在內的49個國家的代表，在美國加州舊金山的戰爭紀念歌劇院簽訂，並於1952年4月28日正式生效。

《舊金山和約》的目的，是解決日本在第二次世界大戰戰敗投降的政治地位，以及釐清戰爭責任所衍生的國際法律問題。和約第2條聲明日本承認朝鮮獨立、放棄台灣、澎湖、千島群島、庫頁島南部、南沙群島、西沙群島等地的所有權利、權利根據和要求。和約第3條中，日本同意美國對於琉球群島等島嶼交付聯合國託管的提議。但由於和約中僅提到「朝鮮獨立」，並未提到日本放棄台灣等地的主權後，指明「接受國」是誰，導致如今出現台灣澎湖、千島群島、主導等地有「主權未定論」的聲音出現。

《馬關條約》

《馬關條約》是1895年4月17日，由清朝派出欽差頭等全權大臣李鴻章等人，及日本內閣總理大臣伊藤博文等人，在山口縣赤間關馬關港（今稱下關港）簽署之和約。

條約的內容包括：

-- 中國確認朝鮮國為獨立自主國家，朝鮮對中國的朝貢、奉獻、典禮永遠廢止。

-- 中國將下列地方之城壘、兵器製造所及國有物永遠讓與日本：一、遼東半島。二、臺灣全島及所有附屬各島嶼。三、澎湖群島，即英國格林尼次東經百十九度起至百二十度止、北緯二十三度起至二十四度之間諸島嶼。

這也導致台灣和澎湖由此進入長達約50年的日治時期。



