中共中央經濟工作會議：推動投資止跌、擴大內需

（德國之聲中文網）中國共產黨年度中央經濟工作會議落幕，中國官媒新華社週四（12月11日）發布新聞稿指出，中國將「推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模」，「靈活高效運用降準降息等多種政策工具」，確保流動性充裕，並在2026年維持「必要水準」的財政赤字與政府支出。

這場由包含中國國家主席習近平在內的高層官員參與的會議，為來年設定經濟政策優先事項，包含經濟成長、財政赤字、地方債發行等目標。不過，這些目標要等到明年3月全國人大召開後才會正式公布。

政府顧問與分析人士認為，中國明年可能維持目前約5%的年度經濟成長目標，預算赤字率也預計維持在今年創紀錄的GDP的4%左右。

彭博社指出，會議內容顯示領導層對中國多項經濟逆風已有所警覺，與會官員承諾要遏止投資急速下滑、振興持續低迷的房市、加大對高科技產業的投資力道，以及穩定不斷下降的新生兒數。

或因習近平「反內卷」影響 國內投資大幅下滑

這場會議主張中國將「深入整治內卷式競爭」，但《金融時報》指出，官方並未說明如何在不壓制投資的情況下實現。

過去數十年，中國經濟成長高度依賴投資，除了基礎建設、房地產，也包含近年在電動車、半導體等高端製造的投入。而投資大幅下滑顯示，習近平打擊「內卷」的過度產能競爭行動，阻礙了地方政府批准新的投資，這可能已衝擊中國經濟表現。

根據11月的官方數據，中國今年1至10月固定資產投資年減1.7%，此前1至9月也已減少0.5%。中國未公布單月固定資產投資的比較數據，不過根據今年累計的降幅推估，10月的固定投資跟去年相比可能減少了約11%。

高盛集團（Goldman Sachs）分析師估算，固定資產投資下降的數據中，約六成來自統計修正，即修正過去高報的數據；但仍有約四成降幅，可能來自北京「反內卷」政策使地方政府更不願批准新的工業投資的影響，以及房地產危機與基礎建設相關財政支出縮減。

野村證券（Nomura）中國首席經濟學家陸挺認為，這次中央經濟工作會議提到要推動投資回穩，「明確顯示最高領導階層充分意識到固定資產投資近期下滑的狀況」，接下來政府可能把更多地方政府發行債券的收益導向基礎建設，以此提振投資。

欲擴大內需 恐與提振投資陷兩難

最新政策方針出爐之際，中國身為全球第二大經濟體，今年的出口強勢推動經濟成長，使中國年度貨物貿易順差首次突破1兆美元。然而，中國依賴海外需求的風險正持續攀升，因中國廉價商品出口正引發各國紛紛尋求保護本國產業。

國際貨幣基金（IMF）本週曾呼籲，北京應採取更積極的措施以提振內需、刺激經濟。多國貿易夥伴則警告，若中國不減少出口順差，將面臨報復行動。

新華社報導，會議承諾要「深入實施提振消費專項行動」，並制定增加城鄉居民收入的計畫，以「釋放服務消費的潛力」。

會議指出，中國國內供給強、需求弱的矛盾依舊突出。

然而，聲明也暗示這種矛盾將延續至2026年，因為領導層同時承諾要提振投資。路透社引述分析人士，認為這樣的政策路徑讓資源更加集中投入出口導向的製造業，而非用於強化社會安全網或支持家庭部門。

諮詢機構佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）預期，中國政府會採取更多措施支持家庭消費，但幅度將「相當有限」。

「他們一再強調要刺激消費，我們以前就看過這類說法」，世界大型企業聯合會（The Conference Board）亞太區資深經濟學家曾林（Max Zenglein）表示，中國的生產目標與需求目標之間仍存在「持續的矛盾」，「我們還得觀察政策將如何化解這個問題」。

