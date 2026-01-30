中共中央軍委和台灣外離島的距離
自從中共中央軍委副主席張又俠和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，這兩位當前解放軍最高階的軍事首長官宣落馬之後，外界除了猜測落馬原因，繪聲繪影落馬當下如電影般的情節，更多的是預測未來台海局勢走向，有說短多長空、有說從此台灣可以高枕無憂，眾說紛紜、莫衷一是。各方立論對也不對，對的是短期台灣的確可以稍微喘息積極備戰，將還沒到手的裝備趕緊籌獲與成軍擔負戰備。不對的是，若把台灣的外離島也視為「台灣」一詞的集合體的話，短期其實仍然相當危險。
首先要確定的一點是，習近平這幾年終究需要一個大事件，一方面轉移內部經濟情勢不佳的焦點和壓力，一方面化解民眾和中國共產黨黨內的不滿情緒，透過大事件凝聚共產黨和全中國的人民，重塑中國共產黨偉大、光榮、正確的形象。只不過大事件的形式很多，可以是反美反日的宣傳、可以是一個疫情，更可以是一場戰事，這是共產黨的慣用手法不足為奇，只是反美反日的宣傳已經讓人民疲憊，掀起一場疫情傷敵一千自損八百極不可控，發起一場小規模且可控的戰事便成為習近平別無他法中的唯一解法。
外離島變成目標的可能性
顯然習近平挑選的戰事發起地點需要幾個特性：
動員人數和裝備越少越好，可以避過美國的情報偵察，也不用擔心規模過大在軍權下放的同時出現槍口對準自己的情況。
地點越接近大陸越好，大量依靠陸基力量支援戰事，避免解放軍海軍在大洋航行遭遇國軍截擊、外軍干擾和天氣影響。
易於製造事端，讓解放軍握有開戰主動權。
戰事從發起到結束越快越好，讓美日等國不要說動員，就連輿論譴責都來不及發出就結束戰事，而且需要快到國軍應變不及。
戰事成功機率要高，這點不難懂，因為發起戰事的目的就是要轉移內部矛盾，有任何失敗的可能都會弄巧成拙，反而加速習近平甚至共產黨的瓦解。
基於上述的特性，顯然對台灣本島的進犯是第一個會被刪除的選項，那劍指台灣的外離島呢？的確，台灣的外離島顯然有部分符合解放軍的想定，回到上述的特性需求，首先剔除東岸的外離島，再來可以剔除澎湖和金門、馬祖，剔除的理由不太一樣，澎湖據台灣本島較近，火力馳援較容易，更不用說澎湖的陸海空駐軍完整甚至還有航特部兩棲偵察營坐鎮澎湖，要快速完成戰事目標機率極低。
金門雖有親中立委，金門民眾對於中國的好感較台灣本島為高，但金門和馬祖的特性就是堅固的防禦工事仍在，部隊規模雖小但無外援情境下還是有些許自持力，解放軍要極短時間攻克，需要動員的力量恐怕不小，不符上述的特性。而對於東沙和南沙群島，解放軍和國軍面臨的是一樣的問題，解放軍若決定攻擊這兩處島嶼，攻是攻下了，攻下才會發現不易防守，萬一再被國軍奪回，那共產黨面臨鋪天蓋地的質疑還不如不幹。所以這時候還會有哪裏可以滿足解放軍的簡、易、快等戰事條件呢？
99%的台灣人遺忘的烏坵
如果有人在街頭巷尾發起調查，相信絕對超過百分之九十九的台灣人沒聽過烏坵，或者無法快速在地圖指出烏坵的大致位置，這小於百分之一的台灣人要不就是軍職，要不就是軍眷，要不就是早已移居台灣的烏坵居民，烏坵雖小，卻完美地符合習近平想要近期發動戰事的一切必要條件：距離大陸本土近、駐軍規模小、易於給予發動戰事的藉口、防禦工事不若金馬、美日等國不會在乎…很完美對吧！
攻其不備是解放軍最愛的傳統，解放軍經常大肆出沒、張牙舞爪的地方，往往僅是用來吸引敵人注意力的地方，不過度宣揚或隱藏真正的目標，讓敵人在這些地方鬆懈，才是解放軍真正計畫用兵之處，金門和馬祖有中共海警船繞行、東沙有無人機侵擾，烏坵面對的至多是中國漁民的越界，讓人分不清是否是解放軍有易隱藏他未來真正的作戰目標而設計。如果真正的戰事目標是烏坵，情境大抵會是這樣：
D-1日傍晚大批漁船包圍烏坵表示駐軍扣押了中國漁民，中共海警順勢加入要求釋放這位不存在的中國漁民，中共解放軍趁夜色砲擊中國漁民，並實時拍攝然後對現場漁民和國內宣傳謊稱烏坵守軍開炮殺害中國漁民，D-1日深夜中共大批漁政船在烏坵東面緊密排列，如同今年一月在東海的演訓一樣排佈成南北向長方形海上長城，確保國軍難以接近馳援。D日零點零分，解放軍透過陸基和艦船電戰干擾切斷烏坵對台灣的通訊，緊接著動用陸基箱式火箭彈夷平地表建築，國軍海軍陸戰隊開始出現傷亡，在掩體和防禦工事的海軍陸戰隊沒有合適的裝備遂行遠程反擊。D日凌晨一點，解放軍特戰部隊搭乘直八，搭配武直十，空中還有解放軍無人機實時偵查，開始強攻烏坵守軍，雖然國軍海軍陸戰隊配有刺針飛彈，造成解放軍不少傷亡，但仍不敵數量較為優勢的解放軍。D日凌晨兩點，解放軍特戰部隊在機降後與守軍激戰，大部分守軍因為通訊聯繫中斷被分割包圍，凌晨三點，解放軍廣播鼓吹剩餘守軍投降，凌晨五點在簡單清理戰場後運用直八將國軍戰俘和解放軍部隊、傷員迅速撤回大陸本土。
中共為避免落美日口實，最終可能不會佔領烏坵，而是透過戰事懲戒台獨勢力的成功敘事激勵中國民眾，鞏固習近平在中國共產黨的地位，另外對台灣來說，台灣為了要救回國軍弟兄，勢必會被中共逼上談判桌，中共想必會端出一國兩制之類的條約逼迫台灣執政當局簽署，台灣執政當局陷入一邊是中共脅迫的壓力，一邊又是國軍弟兄的求助和其家屬的抗議。
還是有解法
上面這個劇本一旦如習近平所願般推進，確實會對台灣壓力山大，想要以拖待變，要等習近平活到150歲告別世界，陷落中國的國軍弟兄都沒辦法活得比習近平還久，當然這是誇張了，真正的思考是要打破這個劇本裡面的某一個環節，讓戰事節奏打亂。孫子兵法〈九地篇〉，「故善戰者，致人而不致於人。」大意是將戰場主動性從劇本裡的解放軍迅速轉移到國軍手上，而孫子兵法的〈虛實篇〉，「我欲戰，敵雖高壘深溝，不得不與我戰者，攻其所必救也。」這裡的攻其所必救，就是國軍將戰事主動權奪回的最好方法。
因為近期，或說2027年中共二十一大之前，一旦台灣的外離島面臨此等攻勢，可以大致研判中共只想快速取得戰果，並沒有想要擴大戰事的打算，畢竟習近平說到底還是擔心會不會有槍口對準自己。國軍可以在外離島有異常狀況時就派遣包含HIMARS在內的全部防空、反艦、巡弋飛彈部隊進駐戰備據點，讓在空機掛彈巡弋，在戰事開展初期就以HIMARS的ATACMS火箭彈清理解放軍箱式火箭發射車，在空機的中程空對空飛彈清理繞島飛行的解放軍中大型無人機，甚至可以派遣HIMARS主動攻擊經偵查發現有直升機頻繁活動跡象的機場，如此一來中共計畫中的戰事節奏就可以很輕易被打亂，主動權就很快先掌握在國軍手上，更有甚者，如果解放軍仍持續嘗試進攻，國軍便有動機指揮各式巡弋飛彈主動攻擊中國沿岸與內陸的解放軍空軍場站，乃至於雷達、彈庫等其他高價值目標。
難道不怕中共主動將戰事升級成對台灣的全面戰爭？那這要看習近平是否願意下放更多的軍權，形勢如流水，變化萬千，唯一可以確定的是獨裁者心中永遠都有一把劍懸著，是台灣可以利用之勢。另外還有一個情境可作為類比，青年學子在校要如何不遭受霸凌，其實別無他法，強力反擊而已，因為霸凌（中國侵犯）的發生一定是學校教育（類比美日）無法竟全功造成，身為父母一定是鼓勵孩子強力反擊（掌握主動權），父母再無條件出面為孩子收拾強力反擊的後果即可，聽著是不是很像。
意外總是比我們想得更快到來
時序尚未進入赤馬年就見識到中共中央軍委副主席和中央軍委參謀長的落馬，的確令人感到相當意外，雖然中共重重內幕不易為外界所知，至少我們可以從上述基本的推演有所警惕，台灣本島可以趁隙持續積極備戰，外離島則是要更綿密掌握周邊動態，並盡速演練、驗證現有的應變計畫，短多也好，長空也罷，做好對意外的準備才是對付意外最好的辦法，如今台灣朝野雙方對於國防預算遲遲未達成共識，的確令人憂心，某陣營嫌棄對美軍購緩慢，卻讓預算協商更緩慢，意外總是比我們想得更早到來，衷心期盼朝野雙方盡速完成國防預算的協商，讓情勢變得不可控之前可以做好準備，讓對岸的領導人就算活到150歲，他的偉大中國夢只能停留在做夢的階段而已。
※作者為科技業現職從業人員。
