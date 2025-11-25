中共中聯部長會美大使 稱川習通話為中美校準方向

（中央社台北25日電）繼昨晚川習通話後，中共中央對外聯絡部長劉海星25日在北京會見美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）。劉海星表示，昨天的通話為中美關係進一步校準方向，表明兩國關係總體穩定。

據中共中聯部官網，劉海星表示，昨天中國國家主席習近平主席與美國總統川普（Donald Trump）通電話，在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係「進一步校準方向、注入動力」，這些也表明了兩國關係「總體穩定向好」。

劉海星說，中國共產黨與美國共和、民主兩黨保持著不同形式的交往，中聯部願遵循兩國元首達成的重要共識，積極推動兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話，促進兩國關係穩定、健康、可持續發展。劉海星並介紹了中共20屆四中全會的主要成果。

據中方消息，龐德偉表示，在美方看來，當今世界沒有比美中關係更重要的雙邊關係。兩國關係當前正處於關鍵的歷史節點，美方願與中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮。美方支持兩國政黨開展更多溝通對話。

雙方還就其他共同關心的問題交換了意見。

習近平台北時間24日晚間與川普通話。根據中國官媒報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

川普則在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，兩人進行「非常好的電話通話」，討論俄烏戰爭、黃豆等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。不過，川普發文未提及有關台灣的部分。（編輯：廖文綺/邱國強）1141125