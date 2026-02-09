中共也觀望日本眾院選舉？據國防部資料：台海上空「安靜」兩天

日本眾議院選舉8日晚間開票，連帶著台海連續兩日無共機擾台。 圖：翻攝自李逸洋臉書(資料照片)

[Newtalk新聞] 我國國防部連續兩日公布中共解放軍在台海周邊的軍事動態，均顯示未偵獲共機侵擾空域，引發外界關注。相較過往頻繁派遣軍機繞台的情況，近期解放軍空中動態明顯趨緩，僅維持海上兵力活動。

根據國防部昨（8日）發布的「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，自2月7日清晨6時至2月8日清晨6時止，國軍偵獲共艦7艘，持續在台海周邊活動，惟未發現任何共機進入台灣周邊空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控並妥善應處。

不過，昨日同時段內另偵獲1顆中共空飄氣球，該氣球於2月7日6時40分穿越海峽中線，位置約在基隆西南75浬，高度約1萬1千呎，並於8時40分消失。

國防部今（9）日再度公布最新動態，統計自2月8日清晨6時至2月9日清晨6時止，偵獲共艦數量同樣為7艘，活動態勢與前一日相近，期間依舊未偵獲共機繞台。國防部也說明，由於未發現解放軍航空器活動，因此未提供航跡圖。

由於共軍擾台幾乎已成常態化的行動，過往也常被視為對台施壓或對區域情勢的政治訊號，此次罕見連續兩日「零共機」紀錄，也引發外界聯想是否與區域局勢變化有關，包括日本眾議院大選結果出爐後，區域安全情勢出現微妙變化。

