中共今啟動實彈軍演！ 賴清德請國人放心：我們不挑起爭端

總統賴清德強調，國安團隊與國軍將全力確保國家安全。(資料畫面)

中國解放軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」軍演，於今（30日）上午8時至晚間6時在台灣周邊進行實彈射擊。總統賴清德在臉書發文表示，中國近期頻繁升高軍事壓力，「絕非一個負責任大國應有的作為」，並強調「會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端」，請國人放心。

針對中國解放軍在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島海域與空域進行實彈射擊，總統賴清德今（30日）在臉書發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持，然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，「這絕非一個負責任大國應有的作為」。

賴清德稱，他要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅，「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行」。同時，賴清德也請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家安全。

賴清德強調，台灣會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量，「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由」。





