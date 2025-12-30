中共今實彈軍演！桃園地區海象不佳無出海 漁民「老神在在」

中共29日進行「正義使命-2025軍演」，而桃園12海浬內為重點區域，對此桃園地區漁民「老神在在」無特別反應，也因上午海象不佳皆無出海捕魚。（廖姮玥攝）

中共29日進行「正義使命-2025軍演」，而桃園12海浬內為重點區域，對此桃園地區漁民「老神在在」無特別反應，也因上午海象不佳皆無出海捕魚。對此海巡署北部分署第八岸巡隊也提前發出公告提醒漁民，出港後應避開軍事演習及射擊海域，以維海上作業及航行安全。另如遇中國海警船襲擾或登檢時，請儘速向我國港口返航，並撥打118報案專線。

30日因上午因海象不佳，風向由偏北轉東北風，而浪高由2公尺轉為3公尺為中浪轉為大浪，風力達5至6陣風8級，預估下午轉6至7陣風9級。桃園地區2個漁港目前無漁民出海。

漁民表示，這幾天天候不好，本就沒出海，而且本地漁船從事沿岸漁業，與砲擊區有一段距離，所以影響不大。

第八岸巡隊先前向漁民公告宣導，因應中共解放軍29日於我國週邊海域實施軍事演習，並於12月30日展開海域實彈射擊，請漁民朋友注意，出港後避開軍事演習及射擊海域，以維海上作業及航行安全。如遇中國海警船襲擾或登檢時，請儘速向我國港口返航，並撥打118報案專線，將由線上海巡艦艇儘速前往協處。海上作業期間，如發現異常船筏，也請撥打118海巡報案專線，通報海巡艦艇前往處置。

