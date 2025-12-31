中共今年二度圍台軍演 鄭麗文：兩岸都有責任避免戰爭
中共近日發動圍台軍演，國民黨主席鄭麗文今（31日）在中常會上，呼籲大陸當局不要軍事相向，民進黨政府也要接受九二共識、公開反對台獨。她強調，兩岸必須和解，應該共同負起責任，維繫兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突。
鄭麗文今說，2025年一整年，台灣歷經了大罷免及兩次共軍的圍台軍演，在新的2026年，希望迎來新氣象、新希望與新未來，2025的年度代表字是「罷」字，台灣歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年。大罷免期間，許多國民黨立委在反罷免街頭拜票時，遭到無端羞辱與暴力相向，完全不再是我們所熟悉的善良、淳樸、開放、熱情、樂觀的台灣價值跟台灣民情，這點連國際社會都憂心忡忡。
鄭麗文期待，新的一年希望未來的代表字是「和」，和氣、和解、和平，和氣生財，家和萬事興。台灣社會不要有暴戾之氣，一片祥和。大家在治安上、在社會安全網上安居樂業，希望台灣社會重回大家所熟悉、充滿人情味的地方，而不是走在街上提心吊膽。
鄭麗文談及「和解」，表示衷心希望一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都張開雙臂歡迎，「我們真的希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策預算可以推行。」現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，必須要朝野和解，藍白剛剛才向全台灣提出了「台灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色投資台灣，投資未來，投資下一代。
鄭麗文說，不但要朝野和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張，兵凶戰危。甚至希望美中也能和解，否則雖然關稅戰現在似乎暫緩，但未來前景大家仍是人心惶惶，台灣的傳統產業叫苦連天，勞工的未來在哪裡？台灣的農業的未來又在哪裡？
鄭麗文表示，和解帶來的是和平，衷心期待台海和平全世界都共同重視，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，和解締造和平。中國國民黨一直以此作為重要的使命跟責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險。
鄭麗文呼籲，大陸當局不要軍事相向，呼籲民進黨政府接受九二共識、公開反對台獨。她強調，前總統馬英九執政8年，每天都向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就可以對話交流和平，迎來繁榮與未來的種種可能性。兩岸兵凶戰危會是造成第三次世界大戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話，進行交流。
鄭麗文指出，國民黨希望全面交流，兩岸互相瞭解，彼此化解仇恨與敵意，無論教育、文化、經濟、藝術、體育等全方面交流跟對話，帶來不同於2025年劍拔弩張、對立仇恨，甚至可能軍事衝突相向的一年。「我們每一個人都有責任，讓全世界感受到，也讓我們的下一代享受到和平所帶來的紅利。」
