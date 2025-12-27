中共今早發射火箭經台灣中部朝西太平洋 國防部曝影響：對台灣無危害

政治中心／綜合報導



國防部表示，今(27)日0007時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。另，國防部也發布從昨上午六時至今日上午六時的中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，偵獲共機13架次，其中逾越中線進入北部及西南空域12架次；及共艦7艘，持續在台海周邊活動。

國防部上午九時發布新聞稿指出，今早07時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

廣告 廣告

國防部指出，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

另外國軍也發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，從26日0600時至27日0600時止。偵獲共機13架次，逾越中線進入北部及西南空域12架次，及共艦7艘，持續在台海周邊活動。

據國防部公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，於26日0850-1800，在台灣海峽偵獲主戰機8架次，其中７架次逾越中線；另於0845-1320於台灣西南空域偵獲主、輔戰機計5架次。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

更多三立新聞網報導

聖誕節還來亂！「台中西南方」偵獲2枚中國空飄氣球 深夜飛越台灣上空

雷達站副站長「假裝單身」拍內褲照、撩妹騙砲下場慘了！退伍日期曝光

國防部平安夜神秘任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」台灣人一看秒懂含意：辛苦了

跟進北美！國防部罕公告「聖誕老人飛過台灣」軍方人士揭：背後有2意涵

