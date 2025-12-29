中共今起圍台軍演 鄭麗文批賴清德「走上絕路」：連累全台2300萬人

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國解放軍東部戰區今(29)日宣布在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習。而國民黨主席鄭麗文今(29)日在節目專訪表示，總統賴清德不斷試圖去挑釁、踩紅線，把路給走絕了，「連累全台2300萬人」，她也痛批賴清德一心一意就想贏得明年大選，販賣「芒果乾」來動員選票。

鄭麗文今日在廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危的原因，她認為賴清德不斷挑釁、踩紅線，根本感受不到他有要緩和兩岸關係，因為兩岸愈對立、兵凶戰危，賴清德就愈有利販賣「芒果乾」來動員選票。

鄭麗文指出，賴清德沒有任何政績、沒有任何人格特質讓大家喜歡，也沒有可以解決問題的能力，因此他只能不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨政治動員，「但這招已經失靈了，否則大罷免不會大失敗。」鄭麗文也痛批，賴清德把路給走絕了，把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人。鄭麗文說，賴清德一心一意就想贏得明年大選，因為大罷免失敗後，前總統蔡英文正在異軍突起，賴清德就是擔心2026年沒有選贏，很可能會被逼宮。

