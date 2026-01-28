中共介選嚴重！游盈隆：感覺上很嚴重，事實上政府沒找到很多證據證明

記者楊士誼／台北報導

中選會主委被提名人游盈隆今（28）日前往立法院接受質詢，民進黨立委吳思瑤問及境外勢力介選是否嚴重？游盈隆則停頓數秒未答，讓吳思瑤反問「有這麼難回答嗎？」游盈隆則表示「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重」。吳思瑤則列舉多項證據，直言各國都在防範中國介選，游盈隆不應掩耳盜鈴。

吳思瑤問游盈隆，中共、境外勢力介選是否嚴重？游盈隆則停頓數秒未作答，也讓吳思瑤反問「有這麼難回答嗎？」游隨後表示，「作為嚴謹的政治學者，我要回答的是感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重」，對此應該審慎。吳思瑤則直言「證據在這裡，看清楚」，她指出，法務部公布中國介入選舉的手段包括境外資金、網路賭盤、假訊息操作等，2024年因反滲透法等被偵辦案件為117件、287人，這不是證據？

吳思瑤則說，國民黨黨主席選舉更是自家人跳出來批評的，而中國介選日漸加劇，要禦敵從寬、料敵從嚴，而韓國、印度、美國、加拿大都有介選情形，美國更有中國利用假駕照讓大量中國僑民可以投票的情形，世界各國面對中國介選都在防範，游盈隆不應掩耳盜鈴。

吳思瑤隨後問，是否支持調整選前十天不得公布民調的規定？游盈隆則說「未嘗不可」，可接受調整到七天。吳思瑤則說，現在國民黨要調整至三天，太危險了。而中國先前有授意媒體製造假民調、前立委張顯耀也被控接受中國指示，力促「郭柯配」等，為何66%民主國家有民調禁制期，就是希望創造冷靜期，不要受到任何被刻意操作的認知作戰影響。她強調，當然可以調整禁制期，但三天就太離譜了。吳思瑤也問游盈隆，翁曉玲跟傅崐萁提案修法為三天是否太短？游則回應「太短了」。

