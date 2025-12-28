中共介選打造韓流？ 鄭麗文轟民進黨見獵心喜「只會扣紅帽子、賣芒果乾」

驚爆中共介選打造韓流？鄭麗文轟民進黨見獵心喜，只會扣紅帽子、賣芒果乾。（圖：國民黨文傳會提供）

日本媒體驚爆中共介選音檔曝光，疑似是中共解放軍與對岸民間網路公司的對話，砸9千萬台幣助韓國瑜打造韓流，成功當選高雄市長！國民黨主席鄭麗文今天（28日）批評，沒有任何的證據，用心非常歹毒，做法非常粗暴。

鄭麗文今天出席「連胡會20周年研討會」，受訪時表示很遺憾一個來路不明的錄音，如此大張旗鼓地帶風向，進行認知作戰，民進黨見獵心喜，恨不得加油添醋不斷擴大，這不是一個好現象，但她對台灣選民，也對台灣民主深具信心。

鄭麗文指出，不需要這麼大驚小怪、現在AI大數據非常發達，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出那些業績，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商，這又不是秘密，不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向，怒轟民進黨沒有別招，只會扣紅帽子、賣芒果乾。