中共介選砸9千萬打造韓流？ 韓國瑜：抹紅抹黑抹臭轉移執政不力

傳中共介選砸9千萬打造韓流？韓國瑜：抹紅抹黑抹臭轉移執政不力。（圖：韓國瑜臉書）

日本讀賣新聞報導，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉，甚至要砸2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）打造韓流。韓國瑜今天（28日）怒轟看輕台灣人民，也羞辱台灣民主，抹紅、抹黑、抹臭想要轉移執政不力。

韓國瑜在臉書發文指出，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜狠酸選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡，認為台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，如果2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

韓國瑜強調為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒。