中共介選砸9千萬造韓流？ 韓國瑜：抹紅抹黑轉移執政不力

韓國瑜駁斥中共介選造2018「韓流」說法。資料照 李政龍攝



日本讀賣新聞報導指，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間介選。韓國瑜今（28日）怒斥，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。

日本《讀賣新聞》報導稱，2018年九合一選舉，韓國瑜以黑馬之姿、翻盤當選高雄市長，掀起一股「韓流」。當時中國解放軍有意介入選舉助韓當選，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）為資金。近日有網友在X上曝光從暗網取得、疑為當時解放軍官員「丁處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的錄音內容。

韓國瑜今在臉書發文表示，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。他說，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜表示，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。他說，台灣的民主，是人民一票一票，親自投出來的決定，2000萬人民幣，就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

韓國瑜說，為政者民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒。

