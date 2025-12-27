即時中心／張英傑報導

中共介選再現鐵證！民進黨立委林楚茵今（27）日在臉書貼文指出，《鏡週刊》近日踢爆3段來自暗網的錄音檔，內容直指中共解放軍透過金錢操作網軍，隔海遙控台灣選舉輿論，不僅砸下千萬經費製造所謂「韓國瑜效應」，更疑似藉選舉之便蒐集、索取台灣軍事相關情報，手法震撼各界。

林楚茵表示，相關揭露完全印證美國《外交政策》6年前即提出的警告，指出中共早已將台灣選舉視為滲透重點。從2018年高雄市長選舉，到近期國民黨主席之爭，背後皆可見中共系統性操作的影子，國民黨反而成為紅色滲透下的「既得利益者」。

廣告 廣告

她質疑，過去聲量有限的政治人物，為何能在短時間內聲勢暴漲，所謂的「造浪」並非源自台灣真實民意，而是對岸解放軍操控的假流量、假聲勢，企圖誤導選民判斷、動搖民主制度。

林楚茵進一步指出，國民黨立委長期在立法院阻擋國安法案，部分人士頻繁赴中卻拒絕接受必要檢驗，與中共唱和的行徑早已引發社會質疑。

她強調，面對中共介選與滲透，台灣不能再掉以輕心，守住民主與國安，才是真正對人民負責。





原文出處：快新聞／中共介選鐵證曝光 林楚茵點名國民黨成紅色滲透「既得利益者」

更多民視新聞報導

「財閥千金」黃荷娜涉毒逃亡！混入柬名流圈 金邊機場遭逮

綠營徵召陳素月！「他」喊不排除脫黨選彰化 今認民調公平公正

挺邱議瑩「2026選高雄」有變？阿扁突送許智傑4字

