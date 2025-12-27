中共介選鐵證／解放軍「56所」砸2千萬人民幣 3段錄音揭「韓流」造神內幕

2018年「韓流」竄起，韓國瑜從藍營邊緣人一躍成為高雄市長，當時各方對網路聲量異常飆升充滿疑竇，暗網流出的3段音檔，成為中共當時助韓勝選的鐵證。（合成圖）

中國介入台灣選舉手段不斷翻新，近日從暗網流出、並流入社群平台X的多段錄音檔，驚爆中共解放軍戰略支援部隊直接操控2018年高雄市長選舉的驚人內幕。本刊進一步比對獨家取得的完整錄音逐字稿，拆解中共解放軍「丁姓處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的對話內容。2人不僅大談如何透過神祕的「56所」製造金流斷點，更狂言「我們不用去台灣，直接就可以算（選票）」，甚至直白要求業者提供台灣的「軍事情報」。

2018年「韓流」席捲全台，韓國瑜從藍營邊緣人一躍成為高雄市長，當時外界即對網路聲量的異常飆升充滿疑竇。隨著這3段涉及中共解放軍內部的會議錄音檔曝光，當年「造神」背後的操盤手終於浮出水面。

本刊掌握，這3段音檔今年10月開始在暗網流傳，近日被放到社群平台X上後開始廣傳，日媒《讀賣新聞》上午揭露相關內容，本刊進一步透過管道取得這份完整音檔，內容直指解放軍旗下神秘的「56所」與北京科技公司聯手，砸下千萬人民幣預算運作「輿情情緒分析系統」，國安人士向本刊證實，音檔經初步分析未經變造，這也是中共利用認知戰干預台選首次有「人聲」鐵證曝光。

北京「沃民高新科技」負責人齊中祥負責與解放軍「56所」丁姓處長對接，外包承攬介選業務。（翻攝自沃民高新官網）

錄音檔中最敏感的資金流向，在逐字稿中無所遁形。丁姓處長為了隱匿解放軍直接資助網軍的痕跡，在對話中詳細指導如何透過「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所）當作白手套。

丁處長在錄音中直言：「就是只有我不能直接給你付錢，只有經過他（56所）來付錢。」他進一步解釋，這麼做是為了讓「記錄最少」，顯示中共軍方對於介入台灣選舉的資金軌跡極度小心，刻意製造斷點以規避追查。他更向齊中祥保證：「我的500萬在他那裡，我的年底的1,500萬（也）在他那裡。」證實了前後共2,000萬人民幣的介選預算早已到位。

本刊調查，「韓流」在社群媒體以異於常態的聲量出現，並非第一次引起外媒注意，美國《外交政策》（Foreign Policy）在2019年6月就曾分析韓國瑜崛起背後「推波助瀾」的黑手，正是中共網軍，如今這3個音檔曝光，形同完全印證《外交政策》6年前的解析。

《外交政策》當時直指，主要的挺韓粉專「韓國瑜粉絲後援團必勝！撐起一片藍天」管理者，不乏中共科技公司員工，選舉後即停止活動，顯示其與韓粉傳統自發性操作模式不同，有受外部力量短期部署與撤離的特徵。報導直指這種社群媒體推波助瀾與中國背景的網軍操作，類似解放軍戰略支援部隊所關聯的網路間諜活動，說明中國試圖透過非官方社群帳號與信息流影響台灣政治議題。

