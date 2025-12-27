中共介選鐵證／隔海精準算票！音檔驚爆案外案 解放軍索台軍事情報

美國《外交政策》（Foreign Policy）在2019年6月就曾分析韓國瑜崛起背後「推波助瀾」的黑手，正是中共網軍。（翻攝自外交政策官網）

中共解放軍介入台灣選舉不僅資金到位，官民雙方對於技術能力也極為自信。在X平台曝光錄音檔揭露，北京「沃民高新科技」負責人齊中祥在對話中向解放軍丁姓處長誇口，他們將台灣所有的訊息分了近40個類別，準確性大概到了90%左右。

聽到這裡，丁姓處長隨即補上一句極具挑釁意味的話：「選舉的這個算法，支持率你要（知道），我們不用去台灣，我們直接就可以算，對吧？」他更自豪地表示：「我敢吹牛的講，在大陸沒幾個能做到這個事情，我們能做到。」這段對話證實，中共網軍已建立一套不需派員落地，僅靠大數據分析即可隔海精準預測、甚至干預台灣選情的演算法。

廣告 廣告

雖然名義上是為了2018年九合一選舉，但丁處長在討論技術規格時，突然脫口而出：「我現在只要政治的、軍事的、維穩的情報。」這句話也形同揭露，中共介選最終目不僅是扶植特定候選人，更是利用選舉期間的資訊混亂，全面蒐集台灣內部的軍政機密。

齊中祥則為了迎合軍方需求，在談到擴充台灣臉書帳號庫（從600萬增至1,000萬）時，向丁姓處長表忠：「我們能為祖國統一做點貢獻。我覺得從這個角度來講，投入多少沒啥意義。」

本刊掌握，這份錄音檔已被我方安全單位高度重視。一位安全單位人士也向本刊證實，過去雖知中共對台進行認知作戰，但多止於IP分析或文字溯源，這次是首次有「人聲」直接證實解放軍軍官（丁姓處長）與民間科技公司（沃民高新）的「軍民融合」介選模式。

這3段錄音檔如同中共介選的「自白書」。隨著網路平台流出，當年韓國瑜勝選背後那隻看不見的手，如今形同鐵證如山。

從資金洗白、隔海操盤到索取軍事情報，這3段錄音檔如同中共介選的「犯罪自白書」。隨著《讀賣新聞》與本刊接連揭露，當年助推韓國瑜勝選背後那隻看不見的手，如今已形同完全現形。

更多鏡週刊報導

中共介選鐵證／解放軍「56所」砸2千萬人民幣 3段錄音揭「韓流」造神內幕

少年割頸案判決爭議 高院說明曾提「凶手孝順被害父母」

柯文哲金主捐錢被嫌少 鏡電視《隔壁老王》獨家內幕