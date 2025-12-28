中共介選音檔流出？讀賣爆共軍砸9千萬助「韓流」

日本媒體讀賣新聞近期報導，暗網流出音檔顯示中共解放軍可能斥資約9000萬台幣介入2018年高雄市長選舉，協助韓國瑜當選。音檔內容疑似為解放軍網路部隊與中國民間科技公司的對話，討論透過操作臉書帳號影響選舉。對此，韓國瑜辦公室已強烈否認，表示不認識音檔中提及的共諜，並指出若僅靠9000萬台幣就能介選，是對台灣民主的嚴重羞辱。此事件引發各界關注，也讓資安專家提出警告。

（圖／TVBS）

日本讀賣新聞報導指出，在暗網流出的多段音檔中，疑似揭露了2018年韓國瑜以「韓流」之勢贏得高雄市長選舉背後，可能有中共解放軍的介入。根據音檔內容，解放軍網路部隊「56所」與大陸民間網路科技業「沃民公司」負責人進行合作，共同驗證該公司的介選能力。

廣告 廣告

在音檔中，疑似解放軍丁姓處長與沃民高新科技負責人齊中祥的對話提到：「我的500萬在他那裡，我的年底1500也在他那裡，就是只有我不能直接給你付錢，只有經過他（56所）來付錢。」音檔還提及台灣的臉書帳戶「大概580萬到600萬個左右，下一步就是這個可能會增加到1000萬以上」，並表示「我們能為祖國統一做點貢獻」。

國安人士研判，音檔外流可能是「黑吃黑」所致。資安專家保羅分析，共軍參與介選的規模會比民間代操公司更大，「一個軍隊來說他可能數百個人來做，規模、時效性可以拉長，軍方來說他可以做到24小時」。

對於這些指控，韓國瑜辦公室發表聲明，強烈批評該音檔羞辱台灣民主。聲明指出，若真有介選，按照活劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上。台灣的民主是人民一票一票投出來，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

時任韓國瑜競選總部發言人葉元之也表示：「這老招都還玩不膩嗎？還記得2020總統大選時候，民進黨上下把王立強視為英雄，結果王立強被證實是詐騙犯。現在是當大家都忘記這段了嗎？還要故技重施，是把台灣人民當笨蛋嗎？」

值得注意的是，此音檔曝光的時機點恰逢2026年九合一選舉前夕，引人深思其背後可能的政治意涵。

更多 TVBS 報導

出訪上海前碰地震！ 蔣萬安曝北市39件災情

送錫盤「雙城好兩岸好」 蔣萬安提民國、民主

想優先搭機！旅客裝身障坐輪椅 下機後如耶穌「奇蹟復原」

快訊／彰化謝家終表態！謝衣鳯：我願意挑戰2026縣長

