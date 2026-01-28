中共介選？游盈隆：感覺很嚴重 但政府沒找到非常多證據證明

中選會主委被提名人游盈隆。（袁茵攝）

立院內政、司法法制委員會今（28日）聯席審查中選會委員提名名單。民進黨立委吳思瑤詢問，目前在台灣的中共、境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆回應，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重」。

立院內政委員會、司法法制委員會28日聯席審查行政院函送中選會委員提名名單。吳思瑤詢問，是否認為在台灣的中共、境外勢力介選嚴重嗎？游盈隆回應，坦白講，作為一個嚴謹的政治學者來說，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重，所以我覺得我們應該審慎」。

廣告 廣告

吳思瑤則指「證據在這裡！看清楚！」法務部公布中國介選手段，境外資金介選、網路選舉賭盤、認知作戰假訊息操作，2024年被依《反滲透法》偵辦的 境外勢力介選 117件、287人，這不是證據嗎？而國民黨主席選舉，也是國民黨自家人跳出來批評。

吳思瑤提及，中國介選變本加厲，各國都有，包括韓國、加拿大、澳洲、美國、印度，甚至是美國等民主國家，中國都可利用製造假駕照方式，大量協助中國僑民投票，因此台灣要料敵從寬、禦敵從嚴，不要掩耳盜鈴。

此外，吳思瑤說，現在都有民調禁制期，現行為10天內禁止發布民調，倘若要調整，是否同意？游盈隆說「未嘗不可。」至於調整幾天才可以接受？游盈隆直言「7天」。

吳思瑤稱，自己尊重，但因為國民黨團總召傅崐萁、藍委翁曉玲提案要變3天，這樣可以嗎？游盈隆認為「3天太短了。」吳思瑤強調，因此就專業論專業，沒有政黨立場，超越黨派。

【看原文連結】