中共以「斬首行動」恫嚇台灣 王定宇剖析：心理戰、製造恐慌

民進黨立委王定宇批評中共以「斬首行動」恫嚇台灣，並分析是以心理戰製造恐慌。 圖：翻攝自王定宇提供影片

[Newtalk新聞] 中共解放軍仍持續對台進行軍演，儘管官方宣稱演習將於12月30日結束，但相關動態仍未停歇。民進黨立委王定宇今（31）日指出，根據目前掌握的情資，中共部分兵力仍留置原地，國軍與海巡單位正持續執行警戒與監控任務，確保我國海空域安全無虞。

王定宇表示，中國對台的軍事威脅並非僅限於某一次演習，而是長期、結構性存在。無論是否掛上「軍演」名義，其對台灣的威脅都是真實且持續的。他強調，這正凸顯我國國防建設與預算支持的重要性，也呼籲在野黨與國會應正視國防需求，不應阻礙相關預算，否則不僅對內削弱防衛能量，也對國際社會傳遞錯誤訊號。

王定宇進一步指出，中國東部戰區近期對外釋放所謂「斬首行動」的訊息，明確指向台灣的黨政軍體系，企圖以心理戰方式製造恐嚇效果。他表示，相關行動的實際內容與能力，國軍皆有掌握，並已就重要設施、指揮體系與關鍵節點，建構完善的防護與應變機制，國人無須過度恐慌。

他也直言，中國一再透過軍演與宣傳塑造所謂「震懾效果」，實際上只是企圖營造心理壓力。中國將軍事行動包裝為「正當行動」，卻忽視自身對區域和平造成的破壞，無論對台灣、日本或菲律賓，皆構成安全威脅。

王定宇並批評，中國高調宣傳軍演登上所謂「熱搜」，實際上反映的只是高度操控的資訊環境。他直言，在中國體制下，輿論熱度可被任意製造或消失，真正值得關注的，反而是中國內部高失業率、社會福利不足、退役軍人保障不全等問題，卻未獲得當局正視。

他最後強調，台灣身為民主國家，將持續強化自我防衛能力，並與理念相近的國際夥伴合作，共同嚇阻任何破壞區域和平的行為。對於中國以軍事恫嚇施壓的作法，台灣社會將以冷靜與團結回應，堅定守護自由民主的生活方式。

